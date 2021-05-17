إعفاء بنك التسليف السعودي من دفع أقساط القروض من الديوان الملكي

يقدم بنك التسليف والادخار خدمة إعفاء من قروض البنوك للعملاء الذين سبق لهم الحصول علي تمويلات ولم يستطيعوا سداد باقي الأقساط بسبب حدوث شيي يمنعهم من السداد أو الظروف المالية السيئة، وأيضا يقدم بنك التسليف خدمات تمويلية متعددة تخدم كثير من المواطنين وفترة سداد طويلة بأقساط شهرية مجدولة، ولطلب الاعفاء من الأقساط المتبقية لا بد من تقديم المستندات وتوافر الشروط للحصول علي الاعفاء.

شروط الحصول علي إعفاء بنك التسليف السعودي

يعتبر بنك التسليف والادخار من أهم البنوك في المملكة العربية السعودية حيث يقدم أفضل الخدمات التمويلية والبنكية للمواطنين السعوديين، كما يقدم خدمة إعفاء بنك التسليف للأشخاص المقترضين من البنوك من سداد الأقساط المتبقية، وقد حدد البنك شروط الحصول علي إعفاء من سداد الأقساط من بنك التسليف والادخار.

يشترط أن يكون المقترض سعودي الجنسية. لا يقل عمر المقترض عن 25 عاما، ولا يزيد عمره عن 55 عاماَ. يشترط أن يكون المقترض مقترض من بنك التسليف والادخار. أن يكون المقترض ليس لديه أي ممتلكات عقارية. الراتب الشهري للمقترض لا يزيد عن 2000 ريال سعودي. توافر كل الشروط وتقديم الاوراق والمستندات لكي يحصل المقترض علي إعفاء قروض بنك التسليف والادخار.

إعفاء قروض بنك التسليف والادخار

وقد وفرت وزارة المالية وبنك التسليف والادخار رقم تليفون مجاني للاستفسار عن معلومات حول الأمور المتعلقة بالأعفاء عبر هذا الرقم(920008002)، وأيضاً الدخول علي موقعها الرسمي عبر الانترنت، والخطوات كالتالي.

الدخول علي الموقع الرسمي ألإلكتروني لبنك التسليف والادخار. إذا لم يكن للمقترض حساب يقوم بإنشاء حساب جديد. تعبئة كافة البيانات المطلوبة، واسم المقترض رباعي ورقم الهوية الوطنية، ونوع الائتمان. رقم العقد، وأسماء الشركاء إن وجدوا. بيان تفصيلي يوضح سبب طلب الاعفاء، والوثائق والأوراق التي تخص الراتب الشهري وجهة العمل والأسباب التي دفعته الي طلب الاعفاء. النقر فوق أيقونة تقديم طلب الاعفاء.

الاوراق والمستندات المطلوبة لطلب إعفاء من قروض بنك التسليف والادخار