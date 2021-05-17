تسجيل و قبول كلية الملك فهد الأمنية على أبشر jobs.sa لحاملي الثانوية 1442

رابط تسجيل و قبول كلية الملك فهد الأمنية لحملة الثانوية العامة الحديثة لعام 1442 للحصول على بكالوريوس العلوم الأمنية للعمل بأحد القطاعات الأمنية، حيث تتيح الكلية رابط منصة أبشرللتسجيل في الموعد المقرر لذلك للالتحاق بالكلية الأمنية ليتم الحصول على أحد الوظائف الأمنية حسب اتباع شروط القبول واستيفاء جميع خطوات ومستندات التسجيل عبر البوابة الوطنية للدخول الموحد.

الوظائف الأمنية بالمملكة

شروط التسجيل في كلية الملك فهد

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي في الدورة 64 لقبول دفعة جديدة للطلاب للحصول على بكالوريةس العلوم الأمنية للالتحاق بالوظائف الأمنية في وزارة الداخلية بالمملكة، وتكون الشروط كالتالي:

لابد أن يكون المتقدم سعودي الاصل والمنشأ، ويستثني من نشأ مع والده في خدمة خارج المملكة. أن يكون حسن السمعة ولا يحكم عليه في جرائم مخلة بالشرف. أن يكون لائقا طبيا من العاهات والأمراض مع الكشف الطبي اللائق. يتناسب طول الطالب مع الوزن ولابد أن يكون لائقا طبيا. أن يكون حاصلا على الثانوية العامة طبيعي وشرعي أو نظام المقررات. يقبل دفعة الثانوية لعام 1441 انتظام نهاري ولا يقبل خريجي الأعوام قبل ذلك. يتم معادلة شهادة الثانوية من خارج المملكة من وزارة التعليم. لا يقل التراكمي له عن 80% من مؤهل الثانوية. لايقل عن 18 عام ولا يزيد عن 22 عام عند بدء العام الدراسي المقبل. يجب أداء اختبار القدرات العامة بدرجة لا تقل عن 70% وكفايات اللغة الإنجليزية. اجتياز اختبار التحصيلي بدرجة أقل 65%. ألا يكون مطرودا من كليات عسكرية وألا يكون متزوجا من أجنبية. لابد من اجتياز البحث الطبي والمقابلة الشخصية.

الأيقونة التفاصيل ألية الإعلان عن النتائج يقوم المركز الوطني للقياس التقويم بالربط الإلكتروني بين الكلية ومركز قياس. يتم الإعلان عن نتائج اختبارات كفيايات اللغة الإنجليودزية. يمكن عمل اختبارات كفايات اللغة بعد التسجيل. يتم الإعلان عن نتائج القبول المبدئي برسائل نصية. يتم فتح باب التسجيل ابتداء من السبت 6 -10- 1442 وحتى 11 – 10 – 1442

يتم الدخول على رابط أبشر للتوظيف أو على أبشر الرئيسية. يتم اختيار التوظيف. يتم اختيار الإعلان عن كلية الملك فهد الأمنية. يتم التواصل مع البريد الإلكتروني ومتابعة أرقام الاتصال للاستفسار. يتم قراءة الشروط جيدا. يتم اختيار ايقونة الوظائف المتاحة. يتم اختيار كلية الملك فهد. يبدأ البحث. يتم اختيار الوظيفة ومتابعة الشروط. اختار تقديم طلب. يتم كتابة جميع البيانات الشخصية. يتم الدخول على تسجيل النتائج الثانوية.

رابط تسجيل و قبول كلية الملك فهد الأمنية

وتم الإعلان اليوم عن الموعد المقرر لفتح باب القبول والتسجيل الإلكتروني عبر بوابة أبشر للأفراد للالتحاق بجامهة الملك فهد للعلوم العسكرية للالتحاق بالوظائف الأمنية بالمملكة، حيث يتم توزيع الناجحين بالكلية والحاصلين على المؤهلات العليا والأوائل على الوظائف الأمنية الأفضل بالمملكة، ويجب أن يكون الطالب مستوفي جميع الشروط اللازمة للتسجيل ويتم تحضير جميع الأوراق والمستندات اللازمة للقبول والتسجيل.