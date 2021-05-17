شروط التقديم والتسجيل في كلية الملك فهد الأمنية لخريجي الثانوية ضباط 1443 رابط أبشر توظيف

شروط التقديم والتسجيل في كلية الملك فهد الأمنية moi.gov.sa لخريجي الثانوية ضباط 1442- 1443 وكذلك للجامعيين وذلك من خلال رابط أبشر توظيف، هذا وتمنح الكلية شهادة بكالوريوس العلوم الأمنية، فقد أعلنت إدارة القبول والتسجيل عن قبول دفعة جديدة للعام الدراسي الجديد، ويتم التقديم والتسجيل بكلية الملك فهد الأمنية للطلاب من خريجي الثانوية العامة والجامعيين، وذلك من خلال إدارة القبول والتسجيل، وسنستعرض من خلال هذا التقرير كافة الأمور المتعلقة بالتقديم والتسجيل للالتحاق بكلية الملك فهد الأمنية للحاصلين على شهادة الثانوية العامة.

التقديم والتسجيل في كلية الملك فهد الأمنية لخريجي الثانوية ضباط 1442- 1443

وتجدر الإشارة إلى أن إدارة القبول والتسجيل بكلية الملك فهد الأمنية هي الإدارة المنوط بها كافة الأمور المتعلقة بقبول الطلاب بالكلية، وتباشر الإدارة كافة الإجراءات الخاصة بالتقديم والتسجيل والقبول، وذلك من خلال استلام وحفظ كافة الملفات التي يتقدم بها الطلاب، وذلك كما هو مُتبع بالقبول والتسجيل بالجامعات السعودية الأخرى، وتقوم إدارة القبول والتسجيل بكلية الملك فهد الأمنية بعملية الحفظ للسجلات الأكادبمية بأفضل الطرق والأساليب الحديثة، وذلك لسهولة تداولها والرجوع إليها إذا تطلب الأمر ذلك.

كما تجدر الإشارة إلى أن كلية الملك فهد الأمنية أعلنت عن قبول التسجيل للدورة 65 ضباط من خريجي الثانوية العامة والحاصلين غلى شهادة الثانوية العامة للعام المنقضي، وذلك للحصول على بكالوريوس العلوم في الدراسات الأمنية بكلية الملك فهد الأمنية، وسيتم توزيع خريجي هذه الدورة للعمل بأحد القطاعات الأمنية، ويتم التقديم وفق شروط وضوابط أعلنتها إدارة القبول والتسجيل.

شروط وضوابط التقديم والتسجيل والقبول بكلية الملك فهد الأمنية moi.gov.sa

تم الإعلان على وكالة الأنباء السعودية واس spa.gov.sa عن الشروط الخاصة بالتقديم والتسجيل والقبول بكلية الملك فهد الأمنية وجاء الإعلان صباح يوم الاثنين 17 مايو 2021 الموافق 5 شوال من العام 1442، وجاءت شروك القبول للمتقدين والراغبين في التسجيل كالتالي:

يُشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية والأصل والمنشأ.

ينم الاستثناء من الشرط السابق من شرط بخصوص المنشأ من نشأ مع والده أثناء عمله في خدمته خارج المملكة.

يجب أن يتمتع المتقدم بحسن الأخلاق والسمعة.

يجب على المُتقدم أن لا يكون محكوم عليه بحد شرعي أو محكوم في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

يُشترط على المتقدم أن يكون متمتع باللياقة الطبية وخالي من الأمراض المعدية.

يجب على المتقدم للكلية الأمنية أن يكون خالي من العاهات، سواء جسدية أو عقلية.

يجب توافر اللياقة الجسدية من حيث تناسب طول المتقدم مع وزنه، وذلك وفقاً للائحة الطبية.

اجتياز الكشف الطبي الصادر من اللجنة الطبية.

يُشترط حصول المتقدم على شهادة الثانوية العامة سواء “علمي، شرعي” أو نظام المقررات “طبيعي، إنساني”

أن يكون المتقدم من خريجي الثانوية العامة للعام الدراسي المنقضي فقط “انتظام نهار”.

لن يتم قبول خريجي الثانوية العامة من الأعوام السابقة.

في حالة حصول المتقدم على شهادة الثانوية العامة من خارج المملكة، يجب معادلة تلك الشهادة من وزارة التعليم، كما يجب أن لا يقل المعدل التراكمي عن 80%.

بخصوص سن لمتقدم من خريجي الثانوية العامة يجب أن لا يقل عن 17 عام عند بدء العام الدراسي الجديد، وذلك بموجب بطاقة الهوية الوطنية، كما يجب أن لا يزيد عن السن عن 22 عام.

يجب اجتياز اختبار القدرات العامة، ويشترط الحصول على درجة لا تقل عن 70% في تلك الاختبارات.

يجب تأدية الاختبار التحصيلي للمسار “العلمي/ العلوم الطبيعية” وذلك في التوقيتات المحددة.

يُشترط على المتقدم للتسجيل لأن ألا يكون مفصولاً من إحدى الكليات أو المعاهد.

كما يُشترط أيضا أن لا يكون المتقدم متزوجاً من زوجة أجنبية.

وأخيراً يجب اجتياز اختبارات الكشف الطبي، وكذلك المقابلة الشخصية واللياقة البدنية وكافة الاختبارات المقررة للمفاضلة بين المتقدمين.

موعد بدء التقديم والتسجيل بكلية الملك فعد الأمنية لخريجي الثانوية العامة ضباط

صرحت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية إلى أن موعد بدء التسجيل وفتح باب التقديم، حيث يقوم خريجي الثانوية العامة الراغبين في التسجيل والتقديم بإدخال طلب الالتحاق الأولي وذلك عن طريق بوابة أبشر التوظيف بوزارة الداخلية، كنا أعلنت الإدارة أن بدأ التسجيل والتقديم سيكون كالتالي:

بداية فتح باب التقديم والتسجيل من يوم الثلاثاء 18 مايو 2021، الموافق 6 شوال 1442.

الانتهاء من التسجل وغلق باب التقديم يوم الأحد 23 مايو 2021، الموافق 11 شوال 1442، وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحاً.

وتجدر الإشارة إلى أن التسجيل وطلبات الالتحاق بكلية الملك فهد الأمنية لخريجي الثانوية العامة العامة يتم قبولها فقط عن طريق منصة “أبشر توظيف jobs.sa” ولن يتم قبول أي طلب التحاق إلا من خلال المنصة، ومن الجدير بالذكر أنه سيتم الربط إلكترونياً مع المركز الوطني للقياس، وذلك للحصول مباشرة على نتيجة درجات اختباري القدرات والتحصيلي.

وتجدر الإشارة إلى أنه بعد الانتهاء من التسجيل والتقديم للالتحاق بكلية الملك فهد الأمنية لخريجي الثانوية العامة، ستقوم الكلية بالإعلان عن أسماء المرشحين الذيم تم قبولهم مبدئياً، وذلك من خلال قيام إدارة القبول والتسجيل بإرسال رسالة نصية للهواتف الجوالة للمتقدمين الذين تم قبولهم مبدئيا، كما يجب على المتقدمين الذين قاموا بالتسجيل القيام بمتابعة منصة أبشر توظيف بوزارة الداخلية ووسائل التواصل الرسمية.

شروط التقديم بكلية الملك فهد الأمنية لخريجي الثانوية ضباط على رابط أبشر توظيف

ويجب الإشارة إلى أنه يجب على المتقدمين القيام بتعبئة الحقول بمعلومات صحيحة وبدقة بالغة، وأضافت إدارة القبول أنه يتم النظر في أي من الطلبات التي لم تستوفي الشروط، لذلك يجب على الطلاب الراغبين في التسجيل الحرص في تسجيل جميع البيانات المطلوبة على منصة أبشر توظيف بدقة متناهية، هذا ويقع على عاتق الطالب مسؤولية صحة البيانات التي يقوم بتسجيلها.

الدخول على رابط بوابة موقع أبشر توظيف.

القيام بطباعة نموذج موعد المراجعة من خلال منصة أبشر.

يجب التوجه لكلية الملك فهد الأمنية في الموعد المحدد بنموذج موعد المراجعة.

يجب إحضار أصل بطاقة الهوية الوطنية للمقبولين مبدئياً.

تشمل المستندات المطلوبة في موعد المراجعة شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

في حال وجود شهادات ودورات إضافية مسجلة على أبش يجب إحضارها في الموعد المحدد سابقاً.

إحضار نتائج القدرات العامة قياس.

يجب إحضار بطاقة وشهادة التصنيف الصحي.

إحضار ملف خاص بحفظ مستندات المقبولين مبدئيا.

القلم المستخدم يجب أن يكون قلم أزرق جاف.

الشروط المطلوبة من المقبولين مبدئيا بكلية الملك فهد الأمنية

ويجب أن ننوه إلى أن الجهة المختصة لها كل الحق في استبعاد طلبات الالتحاق بالكلية الغير مكتملة، كما سيتم استبعاد طلبات الالتحاق التي تحوي بيانات غير صحيحة، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدم صحة البيانات، يجب الحصول على رقم الطلب فور الانتهاء من التسجيل وإدخال البيانات، والاحتفاظ بهذا الرقم، هذا وقد أشارات إدارة القبول إلى أنه سيتم تحديد موعد اختبار كفايات اللغة الإنجليزية (step ) في وقت لاحق.

لمزيد من المعلومات وفي حال الاستفسار من الإدارة العامة للقبول المركزي وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، يتم ذلك من خلال الرقم 0115628396 أو بالبريد الإلكتروني المُخصص لذلك ‏[email protected] .