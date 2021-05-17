تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2021 الجديد عبر نايل سات

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2021 الجديد واحد من أهم الترددات التي يبحث عنها العديد من الأشخاص من محبي الطبيعة وحياة الحيوانات كذلك متابعي الغرائب والعجائب في الكون حيث تستعرض القناة حياة الحيوانات في البر والبحر وكيفية مواجهتها للحياة والمخاطر التي تحدث بشكل يومي بالإضافة إلى العديد من الأفلام الوثائقية التي تقدم معلومات تاريخية وحقيقية إلى جانب الكثير من الأحداث المعاصرة مثل حوادث الطائرات وغرق العبارات والبواخر وغيرها من المحتوى الذي يجذب الكثير من المشاهدين ولذلك يسعدنا أن نقدم لكم عبر السطور التالية تردد القناة الجديد بالإضافة إلى بعض المعلومات عن محتوى القناة.

تقدم القناة محتواها منذ عام 2009 وتختص في تقديم الأفلام والبرامج الوثائقية وهي الأولى في العالم العربي التي تقدم محتوى من هذا النوع.

تُعد القناة هي أهم قناة وثائقية مجانية وناطقة باللغة العربية ولا تحتاج إلى دفع أي رسوم أو اشتراك من أجل مشاهدة محتواها.

المحتوى الهادف والفريد للقناة هو السبب الرئيسي في انتشار القناة وزيادة عدد متابعيها كل يوم عن اليوم الذي يسبقه.

تم إنشاء وتأسيس القناة من قبل شركة أبو ظبي للإعلام.

محتوى القناة بالكامل يذاع باللغة العربية إما يكون من البداية تم تسجيله باللغة العربية أو يتم تقديمه عن طريق الدوبلاج الناطق بالعربية.

تهدف القناة إلى تقديم محتوى ترفيهي تثقيفي ممتع ومناسب لكافة الأعمار والثقافات.

شعبية القناة في تزايد مستمر ومتابعيها في تزايد مع الوقت من كافة أنحاء العالم العربي.

تساعد متابعة القناة على التزود بالكثير من المعلومات في عدة مجالات مختلفة سواء تاريخية وحضارية أو استكشافية أو خاصة بحياة الغابة وعالم البحار وغيرها من النماذج الرائعة والمميزة التي تُبث عبر القناة.

تأخذك في جولة عبر الصحاري والجبال والغابات الكثيفة وكذلك في أعماق البحار وتغوص بك في الفضاء الخارجي وأنت جالس في منزلك.

أهم ما يتم تقديمه بواسطة قناة ناشونال جيوغرافيكتردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2021 الجديد

يمكنك مشاهدة الأفلام الوثائقية والمحتوى المميز الذي يتم تقديمه عبر القناة عن طريق ضبط جهاز الاستقبال الخاص بك على تردد 12467 HD معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 2/3 على القمر الصناعي نايل سات استقطاب أفقي.