زيدان مستنكرا: كيف أفعل هذا الآن؟

رد المدير الفني لريال مدريد الإسباني زين الدين زيدان على تقارير صحفية، قالت إنه أبلغ لاعبيه بقرار الرحيل في أعقاب نهاية الموسم الجاري، أي بعد مباراة فياريال الحاسمة المقررة الأحد.

ونفى زيدان صحة التقارير، مؤكدا أن تركيزه الوحيد منصب على القتال حتى النهاية في الدوري المحلي، حيث يتخلف عن أتلتيكو مدريد المتصدر بنقطتين، ويأمل تعثره أمام ريال بلد الوليد في الجولة الختامية.

وقال "زيزو" في أعقاب فوز صعب على أتلتيك بلباو، الأحد: "سنخوض مباراة صعبة أمام فياريال، لذلك علينا التركيز على مستوانا".

وتابع: "كيف سأخبر لاعبي فريقي أنني سأرحل الآن بينما نحن على المحك؟"، واستطرد موجها حديثه للصحفيين: "عندما تأتون بأشياء من الخارج فبوسعكم قول ما تريدون. لن أقول ذلك للاعبين أبدا".

إلا أن المدرب الفرنسي ترك باب التكهنات مفتوحا عندما أجاب على سؤال بشأن مستقبله مع النادي الملكي: "سنرى في نهاية الموسم، لكنني الآن أركز على المباراة الأخيرة".

وأضاف: "لا يمكننا الحديث باستمرار عن مستقبلي، أهم شيء هو المباراة الأخيرة التي يجب أن نلعبها".

وتوج ريال مدريد بـ11 لقبا متنوعا تحت إمرة زيدان، وبإمكان الفريق اقتناص اللقب الثاني عشر إذا ما حقق الفوز في آخر مواجهة بالدوري المحلي، مع تعادل أو خسارة جاره اللدود.

ولا يتفوق على زيدان من حيث عدد الألقاب مع فريق العاصمة الإسبانية سوى ميغيل مونوز، الذي درّب الفريق في أواخر الخمسينات وستينات وسبعينات القرن الماضي، وحقق 14 بطولة.

ووفقا لصحيفة "ماركا" الرياضية الإسبانية، فإن هناك عددا من المرشحين لخلافة زيدان، أبرزهم أسطورة النادي راؤول غونزاليس، إضافة إلى الإيطالي ماسيمليانو أليغري والألماني يواخيم لوف.