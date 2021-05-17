3 ملفات عالمية على مائدة المباحثات الكردية الأمريكية فى أربيل

جدة - نرمين السيد - وحسب بيان لرئاسة الإقليم، بحث بارزانى مع الوفد الأوضاع فى العراق وإقليم كردستان وعلاقات أربيل وبغداد والانتخابات التشريعية المقبلة وتحركات ومخاطر داعش ومهام التحالف الدولى فى العراق، والوضع فى سوريا ومسائل ذات اهتمام مشترك.

وأضاف البيان: "تطابقت رؤى الطرفين بأن داعش يعد خطرا كبيرا، ومستمرا لأمن واستقرار العراق والمنطقة ولمواجهته والقضاء عليه نهائيًا فإن العراق واقليم كردستان بحاجة مستمرة لدعم التحالف الدولى واستمرار مهامه".

وأشار إلى تأكيد الطرفين على دعم وتنسيق قوات البيشمركة والقوات العراقية ، فيما شكلت الأوضاع فى سوريا والتوقعات المتعلقة بمستقبل هذا البلد محورا آخر من الاجتماع، حیث أكد الوفد الضيف على أن أمريكا ستواصل مساعدة ودعم حلفائها فى المنطقة فى مواجهة الإرهاب والتطرف وفى التصدى لداعش، وعدّ الحوار بين الأطراف الكردية السورية مهماً، معبراً عن الأمل فى أن تتمكن هذه الأطراف من حل مشاكلها والتوصل إلى اتفاق بينها.

وعلى صعيد متصل، استقبل رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزانى، مساء أمس الأحد، الوفد الأمريكى لبحث تطورات الأوضاع فى العراق وسوريا، وسبل تعزيز العلاقات بين إقليم كردستان والولايات المتحدة.

وأكد الوفد الأمريكى مواصلة دعم قوات البيشمركة فى التصدى لإرهابى داعش، كما شدد على ضرورة تفعيل مراكز التنسيق المشترك بين قوات البيشمركة والجيش العراقى.

وفى جانب آخر من اللقاء، تم تسليط الضوء على العلاقات بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، وأهمية الالتزام بقانون الموازنة العامة الاتحادية، وإرسال المستحقات المالية لإقليم كردستان.

وناقش الاجتماع مستجدات الوضع فى سوريا، وشدد الجانبان على ضرورة مواصلة الحوار بين الأطراف الكردية السورية من أجل تعزيز حرية العمل السياسى والتعددية وتقاسم السلطة.

وأعرب الجانبان عن دعمهما لحرية الإعلام والتعبير إلى جانب احترام حقوق الإنسان وعمل منظمات المجتمع المدنى ، التى هى صورة مشرقة لإقليم كردستان وأى مجتمع ديمقراطى آخر.

وحول قضية محكومى بادينان، أشار رئيس الحكومة إلى أنها مسألة قانونية بحتة ويجرى التعاطى معها على هذا الأساس، وأبدى دعمه واحترامه وتقديره لعمل الدبلوماسيين فى إقليم كردستان.

وأوضح رئيس الحكومة أن السلوك غير القانونى للمحكومين وإساءة استخدام علاقاتهم واتصالاتهم لن يثير أى شكوك إزاء الأطراف الدبلوماسية ، وقال إن حكومة إقليم كردستان تقدر عمل الدبلوماسيين وتوفر لهم كل ما يحتاجونه من تسهيلات فى الإقليم.