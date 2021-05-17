خدمات التأمينات الاجتماعية السعودية للاستعلام عن معاش التقاعد

نعرض لكم طريقة الاستعلام عن معاش التقاعد للمشتركين في التأمينات الاجتماعية السعودية من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي وبدون أي صعوبة، حيث تساءل الكثير من المستفيدين عن مواعيد صرف معاش المتقاعدين في السعودية خلال شهر مايو ٢٠٢١ خاصة بعد الدخول في منتصف الشهر ولم يتم صرفه حتى الآن، وبعد الخروج من شهر رمضان الكريم وإجازة عيد الفطر المبارك ونفاذ كافة أموالهم ورواتبهم على المصاريف الخاصة لمستلزمات شهر رمضان وعيد الفطر المبارك وهذا ما جعل المستفيدين من المعاش ينتظرون صرف وإيداع مستحقاتهم في الحسابات البنكية الخاصة بهم بفارغ من الصبر نظرًا لاحتياجهم للأموال لتدبير شؤونهم وحاجاتهم الخاصة، حيث أعلنت الكومة السعودية بأنها قامت بإتاحة خدمة الاستعلام الإلكتروني من أجل مساعدة المواطنين على معرفة كافة التفاصيل بدون الحاجة إلى الذهاب لمكان محدد لذلك.

مواعيد صرف معاش التقاعد في السعودية

عملت الهيئة الخاصة بالتأمينات الاجتماعية داخل المملكة على صرف المستحقات الخاصة بالمعاش التأميني للمتقاعدين في موعد محدد مسبقًا من الهيئة العامة للتأمينات حيث من المقرر أنه يتم صرف المعاش يوم ٢٥ من كل شهر ميلادي وإذا ما صادف هذا اليوم إجازة أو عطلة رسمية يتم صرف المستحقات في اليوم التالي الإجازة وبعد والعودة للعمل مباشرة، وذلك يكون إيداع المستحقات الخاصة بـ معاش المتقاعدين في يوم ٢٥ مايو ٢٠٢١.

الاستعلام عن موعد صرف المعاش التقاعدي

كما أتاحت التأمينات الاجتماعية للمواطنين خدمة الاستعلام عن مواعيد صرف المعاش من خلال الموقع الإلكتروني حيث كل ما عليك هو اتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع المؤسسة العامة للتقاعد

إدخال رقم الهوية الخاص بالمواطن.

إضافة رمز التحقق الظاهر على الشاشة.

الضغط على أيقونة “استعلام”.

لحصول المواطن على معاش التقاعد يجب أن تتوافر فيه الشروط التالية: