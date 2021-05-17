الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر مايو في السعودية برقم الحساب

يبحث الكثيرين عن طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء في السعودية إلكترونياً، حيث قامت المملكة بتوفير هذه الخدمة لكافة المواطنين وكذلك كافة المقيمين، وكان هدف هذه الخدمة هي محاولة تسهيل إجراءات الاستهلاك على المواطنين، وهذه الخدمات تقدمها المملكة لمحاولة تطبيق كافة أهداف رؤية 2030، كل ما عليك متابعة القراءة لمعرفة تفاصيل الاستعلام عن الفاتورة وتسديدها من خلال الموقع الإلكتروني التابع للوزارة بكل سهولة.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء في السعودية

يمكنك بكل سهولة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء من خلال رقم الحساب من خلال الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى موقع الشركة السعودية للكهرباء وقم بإدخال الاسم وكلمة السر.

بعد ذلك قم باختيار الخدمات الخاصة بالمشتركين.

ثم قم باختيار خدمات الفواتير.

ثم قم بالضغط على فاتورتك، وبعد ذلك ستظهر لك قائمة أخرى، قم باختيار عرض الفاتورة الإلكترونية.

خطوات إنشاء حساب في موقع شركة الكهرباء

يجب عليك في البداية أن تقوم بعمل حساب خاص بك في الموقع الخاص بالكهرباء في المملكة، ويمكنك عمل الحساب من خلال الخطوات التالية:

قم بالتسجيل في الموقع الخاص بشركة الكهرباء.

بعد ذلك قم باختيار بند التسجيل الجديد.

ثم باختيار بند تسجيل الأفراد.

وبعد ذلك عليك تعبئة كافة بياناتك.

ثم ستصلك رسالة إلى الهاتف الخاص بك تضم كود تحقق.

عليك إدخال هذا الكود في خانته المخصصة، ويجب أن يكون لديك حساب في ابشر.

بعد ذلك قم باستكمال بياناتك، وقم باختيار زر الموافقة على الخصوصية.

بعد ذلك سيتم إرسال كود إلى هاتفك مرة أخرى، وبعد ذلك مباشرة سيتم تفعيل الحساب.

بعد ذلك قم بإدخال العنوان الخاص بك.

أو يمكنك الاختيار من بين صفحة العناوين، وإذا لم تجد عنوانك، فيمكنك اختيار عنوان جديد.

سداد فاتورة الكهرباء إلكترونياً

كما أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن إمكانية تسديد المستحقات الخاصة بالكهرباء من خلال الموقع الإلكتروني بكل سهولة، حيث يمكن بعد القيام بعملية الاستعلام الضغط على خيار “السداد” وبعد ذلك يتم اختيار طريقة التسديد المناسبة مثل البطاقة الائتمانية وإدخال البيانات المطلوبة ليتم بعد ذلك خصم المبلغ وإتمام العملية.