تردد قناة طيور الجنة 2021 على القمر الصناعي النايل سات

تبحث جميع الأمهات عن تردد قناة طيور الجنة، حيث أن تلك القناة تعد من القنوات ذات البهجة للأطفال بمختلف أعمارهم، وأيضًا هي قناة محققة مشاهدات عديدة في أرجاء الوطن العربي، ومن المعروف أن قناة طيور الجنة تقدم مجموعة كبيرة من البرامج الجميلة التي يحبها جميع الأطفال وأيضًا الأناشيد الدينية الجميلة التي تعزز الدين داخل الطفل العربي.

تردد قناة طيور الجنة

كان قد تم إنشاء قناة طيور الجنة لأول مرة في عام 2008، حيث تعتبر القناة من أول القنوات التي قد تم فتحها في الوطن العربي وتخص الأطفال بشكل خاص، لذلك تتلقى القناة شعبية كبيرة وخاصةً أنها تقوم بتقديم محتوى مفيد للأطفال، ويمكن لأي شخص أن يقوم بتشغيل القناة بكل سهولة ويسر على الجهاز وبطريقة صحيحة.

تردد قناة طيور الجنة على النايل سات

يمكن أن يتم متابعة قناة طيور الجنة من خلال تنزيل القناة عبر القمر الصناعي نايل سات وضبط القناة على أجهزة الريسيفر المنزلي كما يلي:

تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي نايل سات هو 1393.

معدل الترميز الخاص بالقناة هو 27500.

الاستقطاب الخاص بالقناة هو العمودي.

معامل التصحيح الخطأ الخاص بالقناة هو ¾.

أشهر برامج ونجوم قناة طيور الجنة

يوجد العديد من البرامج التي تشتهر بها قناة طيور الجنة، ويتابعها الكبير والصغير، ومن بين تلك البرامج برنامج مناجاة، برنامج الرسام الصغير، برنامج أخبار الدار، برنامج أنا أحبكم، برنامج رياضة في رياضة.

إضافة ً إلى ذلك فإن القناة تقوم بتقديم عدد كبير من الأغاني التي تتعمق في داخل الطفل وتزيد من انتماؤه، فقد قامت القناة بتقديم أغاني لمصر، وأغاني للسعودية، وأغاني لقطر، وتونس، والجزائر، والمغرب.

كما أن القناة قامت بتقديم العديد من النجوم الذين قد أثروا وبشدة في الأطفال ومن ضمن تلك النجوم خالد مقداد وابناءه، براء العويد.