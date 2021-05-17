أحدثها هجوم مها أحمد .. ما قصة خلافات نجوم "نسل الأغراب"؟

يبدو أن جدل مسلسل "نسل الأغراب" لم يتوقف مع انتهائه وسوف يستمر لفترة ليست بقصيرة، فبعد قرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بوقف التعامل مع محمد سامي مخرج وكاتب سيناريو مسلسل "نسل الأغراب"، اشتعلت حالة من الخلافات الشديدة بين الفنانة مها أحمد ونجوم المسلسل، بل تطور الأمر ووصل لحد التراشق بينها وبين عائلتهم.

دور كومبارس

نشرت الفنانة مها أحمد عبر حسابها الشخصي، منشورا أثارت به جدلا واسعا واعتبره البعض هجوما على الفنانين أحمد السقا وأمير كرارة، ولكنها لم تشير لأسمائهم به، وذلك عقب رفضهم مساعدتها للحصول على دور بمسلسهم الجديد على حد قولها وقالت بمنشورها: "عوضي على الله تلك الجملة بقولها عندما اتصدم في أي شخص، الحكاية يا سادة نجمين عملوا مسلسل واتنجمت عليهم بنت ألف باء تمثيل، إلى أن أصبحت بطلة المسلسل وبطلة الدعاية للمسلسل، وبرضاهم رغم إنهم لا يفعلون ذلك مع أي زميلة لهم أقربها أنا".

وبعدها ظهرت مها في بث مباشر وقالت إنها "مرت بفترة قاسية عندما ظلت بلا عمل لسنوات بعد إنقاصها لوزنها وحينها قررت اللجوء لزميلها إلا أن زوجها مجدي كامل رفض هذه الخطوة".

وأوضحت "لجأت لصديق ليا زميلي وزميل زوجي، وأخبرته بحاجتي للعمل وبعد يومين اتصل بي ليخبرني بتوافر دور جيد، وأشارت إلى أن السقا طلب منها أن تتحدث مع المخرج لأنها لم تتعاون معه من قبل ولكنها فوجئت به يعرض عليها دور آخر وهو دور كومبارس وحاولت الاتصال به لمعاتبته ولكنه لم يرد على اتصالاتها وحتى مدير أعماله تصرف معها بنفس الطريقة".

كرارة يرد

رد الفنان أمير كرارة على الاتهامات التي وجهتها الفنانة مها أحمد له وللفنان أحمد السقا، على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، يؤكد فيه علي أن الوسط الفني كبار وصغار، يعرفون من هو أحمد السقا وأمير كرارة، ومواقفهما تجاه زملائهما وأخوتهما الفنانين.

حقد وشماته

لكن فاطمة السقا شقيقة الفنان أحمد السقا لم تقبل ما قامت بنشره مها أحمد وسارعت في الرد عليها قائلة: "ابهرتيني يا مها بأخلاقك العالية، وبأنك تذكرتي العيش والملح بمنزل الفنان رغم عدم ذكرك اسمه، و لكنك وصفته بأنه (ندل).. وهو أحمد السقا، ولا أعلم أي فرص كانت لديكي وكان يتمنى العمل معكي فيها زمان ولكن أي شخص يتمنى العمل معه الآن، وهو غير ملزم بتوفير أدوار لك".

كومبارس فاشلة

من جانبها علقت نادية السروجي والدة الفنان أحمد السقا علي منشور مها أحمد قائلة: "فاشلة تتطاول وتسب فنانين كبار وتعلق فشلها عليهم تبحث عن الشهرة بطريقة بذيئة".

النقابة تدخل خط الصراع

لم تقف النقابة مكتوفة الأيدي أمام هذا الصراع، وأصدرت نقابة المهن التمثيلية بيانا طالبت فيه جميع الأعضاء بالالتزام بأخلاقيات وعدم اللجوء لمواقع التواصل الاجتماعي والتراشق بالألفاظ، واحترام ما يدور في العالم من أحداث سياسية وعربية صعبة.

توقيت صحيح

وعلقت دعاء حلمي الكاتبة والناقدة الفنية، في تصريح خاص لـ"دوت الخليج"، على قرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بوقف التعامل مع المخرج محمد سامي قائلة: الآن هو التوقيت الصحيح لهذا القرار، وذلك لانتشار فكرة المزايدات بين الفنانين وصناع الدراما، والتسارع وراء الترند والألقاب دون الاستناد على شيء حقيقي ملموس، ولهيمنة المخرج أو أحد الأبطال على العمل، فلا يمكن الاستمرار في هذه المزايدة والمكابرة مع عدم تقديم عمل فني متكامل و جيد ، فهذا القرار هو عبرة لمن يقوم بمثل تلك الأفعال.

وأضافت "محمد سامي ظهر مع الإعلامية بسمة وهبة يهاجم الصحفيين والنقاد ويتهمهم بالغيرة من زوجته مي عمر وهو أمر غير مقبول".

وعن سبب قرار الشركة المتحدة تجاه محمد سامي، قالت: "من وجهة نظري بالرغم من عدم تواجد سبب رسمي أرى أن هذا القرار جاء كتصحيح مسار، لأن محمد سامي ليس مجرد مخرج فقط بمسلسل "نسل الأغراب"، بل تواجد أسمه في الإشراف على الكتابة أيضًا، فهناك العديد من التعليقات السلبية حول هذا العمل".

وتابعت: "فمثلًا لم يذكروا في أي زمان تتم تلك الأحداث وفي أي حقبة زمنية، ورأي البعض أن هناك مشهد يسئ للداخلية وكذلك تواجد تلك الكميات الكبيرة من المواد المخدرة على عكس الحقيقة الفعلية للصعيد، وكثرة عدد القتلى بالمسلسل كما أن جميع الأحداث تدور حول جليلة فقط والمشاهد التي لا تتواجد بها يتم ذكر اسمها فكانت البطولة مطلقة لها".

"ليس وقته"، هكذا ورأت الناقدة دعاء حلمي، الصراع الحادث بين الفنانة مها أحمد وصناع نسل الأغراب، موضحة أن مها حاولت كسب التعاطف معها، ولكن ليس هذا هو التوقيت الصحيح وخصوصا بعد صدور هذا القرار وأن مشكلتها كانت مع السقا وكرارة، وليس مع محمد سامي، ولذلك هاجمها الجمهور.