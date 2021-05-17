بطل مصري يحرز بطولة أميركا للجودو.. ويعد بأوليمبية 2024

تمكن البطل المصري أدهم رمضان من الفوز بالميدالية الذهبية لبطولة الولايات المتحدة Senior Nationals 2021 في لعبة الجودو، وهي المرة الثانية التي يفوز بها بعد عام 2019.

ويؤكد أدهم رمضان لـ"دوت الخليج" أنه واجه صعوبات كبيرة في ما يتعلق بممارسة التدريبات في ظل انتشار جائحة كورونا وقبل ذلك واجه صعوبات أكبر بعد تعرضه لإصابة بالغة في عام 2018 كادت تنهي مسيرته مع اللعبة.

إصابة بالغة

ويوضح رمضان أزمة إصابته بالقول: "الإصابة استمرت معي 6 شهور وكانت أثناء تمثيلي للمنتخب، وقد تسببت في حدوث عجز لي في يدي اليسرى، ونتيجة عدم حصولي على الاهتمام الكافي حدث لي عجز في تلك اليد اضطرني للقيام بعملية جراحية، لكن حتى بعد نجاح تلك العملية استمر العجز بنسبة 30 بالمئة، لكن هذه النسبة لم تؤثر كثيرا على ممارستي للعبة الجودو حيث عدت بعدها بقوة وفزت بالمركز الأول عالميا في عام 2019".

وأضاف "في هذا العام شاركت ولعبت 4 مواجهات فزت بهم جميعا حيث لعبت في البداية أمام بطل يحمل الجنسية الأميركية والمكسيكية، وبعد تفوقي عليه واجهت بطل الولايات المتحدة من ولاية تكساس، ثم هزمت أميركيا ثالثا في الدور الذي يليه، قبل انتزاع الميدالية الذهبية من لاعب برازيلي في النهاية".

رمضان: لن ألعب في أولمبياد طوكيو لكن سأحقق ميدالية في 2024

وحول المشاركة في أولمبياد طوكيو قال البطل أدهم رمضان إنه لن يشارك في أولمبياد طوكيو بسبب حدوث مشاكل سابقة مع اتحاد اللعبة الذي فاز في الانتخابات الأخيرة، لكني أحضر جيدا للمشاركة في أولمبياد باريس عام 2024 وكذلك أولمبياد 2028 بعد ذلك وسأحقق ميدالية فيهما، خاصة وأني أملك صالة للتمارين خاصة بي في الولايات المتحدة ومعي فريقا خاصا بي وقد نجح هذا الفريق في الحصول على ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية في نفس البطولة، وفي الوقت الحاضر نخطط للمشاركة في بطولة ستقام في فلوريدا بالولايات المتحدة.

مصر لديها لاعبين ممتازين... ولكن

وحول مستوى مصر في لعبة الجودو قال أدهم: "مصر لديها فريق قوي جدا في الجودو ويمكن أن يكون من ضمن أقوى 10 فرق عالمية لكن الأزمة عندنا في إدارة اللعبة، لأن المسؤولين في اتحاد الجودو ليست لديهم خبرة كافية باللعبة، ومتى يجب زيادة أحمال التمرينات ومتى يمكن تخفيفها، ومتى تتم المشاركة في البطولات ومتى لا يجب المشاركة والاكتفاء بالمعسكرات، وعدم فهم طبيعة اللعبة يضع اللاعبين تحت ضغط كبير، رغم كونهم جاهزين في العديد من البطولات لتحقيق المركز الأول، والأفضل وضع رئيس لاتحاد الجودو تكون لديه خلفية عن اللعبة حتى يستطيع فهم ظروف اللاعبين والبطولات وتحقيق نتائج جيدة فمصر تمتلك خامات جيدة جدا يمكنها تحقيق ميداليات في كل الأوزان".

قميص فلسطين

وأكد أدهم رمضان أنه تعمد تفصيل قميص لمساندة القضية الفلسطينية خلال مشاركته في البطولة وهو ما يعد أمرا صعبا في الولايات المتحدة وكان يسير به في الشوارع الأمر الذي جعله يحظى بدعم بعض الناس واستهجان البعض الآخر.

وتابع: "صنعت القميص خصيصا لارتدائه وقت الفوز بالبطولة حتى يراني الناس ويسألوني عما يجري في الأراضي الفلسطينية، وبالتالي أشرح الأمر وأعيد تصحيح الصورة الخاطئة عن الأمر، لا سيما في ظل الصورة المغلوطة التي تنقلها وسائل الإعلام الأميركية عن الأمر وبالتالي عملت ما علي في توضيح ما يجري بالأراضي الفلسطينية".