شرطة مكة المكرمة تلقى القبض على 60 شخصا .. اعرف السبب

جدة - نرمين السيد - وقال، فى بيان له، إن هذا التجمع يسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا اولائحة الحد من التجمعات، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية، وتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحق الداعي والمسؤول وكل من حضر التجمع.
كورونا فى السعودية
جدير بالذكر، أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بـ السعودية، قررت، أمس الأحد، إغلاق 13 مسجد مؤقتًا في 5 مناطق بعد ثبوت 13 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما أغلق خلال 99 يومًا 1201 مسجد تم فتح 1175 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة المصلين.
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