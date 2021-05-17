المكسيك تسجل 1.233 إصابة جديدة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة فى تقريرها اليومى أن إجمالى عدد الوفيات جراء الفيروس فى البلاد وصل إلى 220.437، فيما وصل إجمالى عدد الإصابات إلى مليونين و381923.

وترجح الحكومة أن الأرقام الحقيقية أعلى بكثير، وأشارت بيانات منفصلة نشرت فى الآونة الأخيرة إلى أن إجمالى الوفيات قد يكون أعلى بنسبة 60 بالمئة على الأقل من الأرقام المعلنة.