شروط السفر من السعودية لمصر الداخلية السعودية تضع شروط السفر إلى مصر

شروط السفر لمصر من السعودية تم توضيحها من وزارة الداخلية السعودية اليوم بعد أن نشرت السفارة السعودية في العاصمة المصرية القاهرة، توضيح بخصوص شروط السفر الى مصر من السعودية في بيان عبر حساب السفارة في موقع التواصل الإجتماعي تويتر، بمناسبة الاعتماد الجديد لرفع تعليق السفر، يجب على المواطنين القادمين من مصر إلى السعودية الإلتزام بالشروط الثلاثة التي حددتها الداخلية السعودية.

شروط السفر من السعودية لمصر

وضحت السفارة السعودية بأنه هناك ٣ شروط أساسية يجب أن يستجيب إليها المواطن قبل السفر من السعودية إلى مصر وتشمل ما يلي:

سداد رسوم تأشيرة الدخول، والتي تبلغ قيمتها ٢٥ دولار أمريكي، للفرد الواحد.

إجراء المواطن تحليل PCR المعتمد من وزارة الصحة السعودية لفيروس كورونا. يشترط أيضا؛ ألا يتجاوز موعد التحليل ٧٢ ساعة من موعد قيام الرحلة الجوية. وذلك لمن تبدأ أعمارهم من ٨ سنوات فأكثر.

لا يعتد بالجواز الصحي في المطارات المصرية.

وفي سياق متصل؛ تبدأ المملكة العربية السعودية في الساعات الأولى من يوم الاثنين، أول رحلات الطيران للسعوديين.

وذلك من خلال؛ فتح المنافذ الجوية. المنافذ البرية. المنافذ البحرية.

جاء ذلك بعد تعليق استمر لأكثر من عام وأربعة شهور.

الفئات المسموحة بالسفر للخارج

ذكرت الجهات المعنية وفقا لما أقرته الداخلية السعودية، شروط السفر للخارج والفئات المسموح لها السفر خارج المملكة على النحو التالي: