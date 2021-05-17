كيف ارسل رسالة واتس اب للكل بدون برامج وبدون إنشاء قروب

كيف ارسل رسالة واتس اب للكل بدون برامج هي الشغل الشاغل بطبيعة الحال لفئة ليست قليلة من مستخدمي هذا التطبيق الذي يُعد هو الأشهر والأكثر استخدامًا في عالم برامج المراسلة الفورية على الجوال، ونظرًا إلى حاجة البعض إلى إرسال رسالة للكل أو لأكبر عدد ممكن من الأصدقاء وقوائم الاتصال على الجوال دون إنشاء مجموعة ودون الاعتماد على برامج إضافية؛ فلقد تم توضيح ذلك بالتفصيل وسوف يتم التطرق إلى الخطوات لاحقًا.

كيف ارسل رسالة واتس اب للكل

دائمًا ما يعمل القائمين على تطبيق واتس آب على توفير كافة المعلومات التي يحتاج إليها المستخدم وكما قد تم توضيح واتساب كيف تقرأ رسالة محذوفة من قبل المرسل بدون برامج سابقًا؛ فلقد أشار مركز مساعدة واتساب على شبكة الويب إلى أنه يُمكن للمستخدم أن يقوم بـِ إرسال رسالة لأي عدد من الأصدقاء كلٍ على حِدَةٍ في وقت واحد وبسهولة من خلال إنشاء ما يعرف بـ (قائمة الرسائل الجماعية) التي يقوم المستخدم بإنشائها وإضافة ما يحلو له من جهات الاتصال المحفوظة على هاتف والمستخدمة للواتس أب بها على النحو التالي:

فتح تطبيق الواتس اب على الهاتف الجوال.

الذَّهاب إلى الإعدادات، ومنا يتم النقر على (خيارات إضافية).

ثم النقر على (قائمة رسائل جماعية جديدة).

يتم في هذه الخطوة تحديد جهات الاتصال التي يرغب المستخدم في إضافتها إلى هذه القائمة.

من خلال الضغط على علامة (صح) للحفظ، وبذلك؛ سوف يكون لدى المستخدم فعليًا قائمة رسائل جماعية.

إرسال رسالة عبر قائمة الرسائل الجماعية واتساب

بعد إنشاء قائمة الرسائل الجماعية عبر حساب الواتس اب للمستخدم ؛ يتم اتباع الخطوات التالية من أجل إرسال الرسائل الجماعية منفصلة لكل فرد:

فتح التطبيق، والذهاب إلى قائمة الرسائل الجماعية التي قام المستخدم بإنشائها.

إدخال الرسالة المُراد إرسالها، والضغط على سهم الإرسال.

سوف يتسلم هذه الرسالة كافة الأفراد المضافين في هذه القائمة بشرط أن يكون رَقَم المرسل مسجل لديهم على الهاتف.

سوف يستقبل كل مستلم هذه الرسالة بشكل فردي دون أن يرى من الذين قد تسلموا نفس هذه الرسالة.

عندما يقوم أحد المستلمين بالرد على الرسالة؛ سوف تصل إلى المستخدم أيضًا بشكل شخصي وعبر الدردشة الخاصة بهما دون أن يراها المشتركين في استقبال نفس هذه الرسالة من المستخدم.

ويُذكر أنه في إمكان المستخدم أن يقوم بـِ إنشاء أكثر من قائمة رسائل ويُمكنه أيضًا أن يقوم بـِ إجراء التعديل على قائمة الرسائل الجماعية خاصته لتمييزها من خلال تغيير الاسم على سبيل المثال؛ أو من خلال إضافة أفراد ومستخدمين جدد إليها أو حذف أفراد من هذه القائمة أو حذف القائمة بالكامل غيرها من التعديلات الأخرى التي يوفرها تطبيق واتس آب على الجوال للمستخدم سواء أندرويد أو أيفون.