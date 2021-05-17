أخبار اليمن : الامين العام للمؤتمر يعزي بوفاة الشيخ ناصر الشماحي

الامين العام للمؤتمر يعزي بوفاة الشيخ ناصر الشماحيبعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الاستاذ غازي احمد علي محسن برقية عزاء ومؤاساة في وفاة الشيخ ناصر عبدالله ناصر الشماحي عضو المؤتمر الشعبي العام بمديرية عنس.

واشاد الأمين العام في البرقية التي بعثها إلى شقيق الفقيد الدكتور /عبدالملك عبدالله ناصر عبدالله الشماحي ونجل الفقيد الفقيد الشيخ/عبدالله ناصر عبدالله الشماحي واخوانه وكافة آل الشماحي في وادي الحار الدائرة 196 مديرية عنس محافظة ذمار بمناقب الفقيد الذي كان احد الشخصيات الاجتماعية في المديرية والذي انتقل الى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعمل الوطني وخدمة المجمتع والإسهام في حل المشاكل بين الناس وإصلاح ذات البين.

وعبر الأمين العام باسمه ونيابة عن كافة قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام عن أحر التعازي وعميق المؤاساة برحيل الفقيد سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان إنا لله و إنا إليه راجعون .