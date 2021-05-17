بـ 54 مقاتلة و110 صواريخ.. إسرائيل تعلن استهداف أنفاق حماس فى غزة

جدة - نرمين السيد - وفى بيان عبر "تويتر"، قال أفيخاى أدرعى، المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلى، إنه تم "استهداف المرحلة الثالثة من مشروع الأنفاق الداخلية لحماس، وذلك من خلال ضرب نحو 35 هدفًا خلال 20 دقيقة عبر 54 طائرة مقاتلة، واستخدام نحو 110 صواريخ دقيقة لاستهداف نحو 15 كيلومتراً من الأنفاق".
وكان الجيش الإسرائيلى أعلن فى وقت سابق، أنه شن غارات خلال الساعات الماضية، استهدفت "9 منازل لقادة فى حماس فى أنحاء قطاع غزة، كانت تستخدم بنيةً إرهابية توجد في بعضها مخازن أسلحة".
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