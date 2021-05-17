رئيس التشيك يتهم روسيا بالحماقة

جدة - نرمين السيد - وفى تصريحات لمحطة "فريكفانس 1" الإذاعية، أمس الأحد، قال الرئيس التشيكى، إن "الجانب الروسى يرتكب حماقة لأنه من الخطأ تحويل الأصدقاء السابقين إلى أعداء"، مضيفًا أن "إذا لم تكن الصداقة ممكنة، فينبغى إستعادة العلاقات الصحيحة على الأقل".

وبموجب قرار موسكو، يحق للجمهورية التشيكية توظيف 19 مواطنًا روسيًا فقط فى سفارتها فى روسيا، ما سيكون له عواقب ملموسة للغاية، إذ أنه اعتبارًا من يونيو المقبل سيتوقف تشغيل الفنادق والمطاعم بالمركز الثقافى التشيكى فى موسكو.

وتم بناء مجمع المبانى الكبير فى وسط مدينة موسكو فى عام 1986 وهو بمثابة قاعدة لرجال الأعمال والمصدرين.

وكانت جمهورية التشيك ألقت باللوم على أجهزة المخابرات الروسية فى وقوع انفجارات فى مستودع للذخيرة فى شرق البلاد فى عام 2014، بينما نفت موسكو تلك الاتهامات، وبدأ الجانبين طرد الدبلوماسيين فيما بينهما، وأدرجت روسيا التشيك إلى جانب الولايات المتحدة على قائمة تسمى بـ"الدول الأجنبية غير الصديقة".