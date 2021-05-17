لتسديد ديونه.. فرنسا تقرض السودان 1.5 مليار دولار

أعلن وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، الاثنين، أن فرنسا ستساعد السودان المثقل بالديون والذي يخوض عملية انتقال ديمقراطي، في تسديد متأخرات من الديون لصندوق النقد الدولي من خلال إقراضه 1.5 مليار دولار.
وقال الوزير إن فرنسا ستعمل من أجل "تخفيف عبء الدين عن السودان في أقرب وقت ممكن"، مشيراً إلى أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيؤكد هذا التعهّد أثناء مؤتمر ثنائي يُعقد في وقت لاحق الاثنين، عشية قمة بشأن إنعاش الاقتصاد في إفريقيا.
ويعقد في العاصمة الفرنسية باريس أعمال "مؤتمر دعم المرحلة الانتقالية في السودان"، والذي يركز على أهمية تكاتف المجتمع الدولي لمساندة السودان خلال المرحلة التاريخية الهامة التى يمر بها.
وتعول الحكومة الانتقالية في السودان على مؤتمر باريس للمساهمة في جذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة إلى جانب إعفاء الديون التي تقدر بأكثر من 60 مليار دولار.
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