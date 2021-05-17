روسيا.. مقتل 3 أشخاص في هجوم بسبب "الكحول"

أدى شجار عنيف إلى مقتل 3 أشخاص في روسيا، في حادث كان سببه المشروبات الكحولية، حسب ما أشارت السلطات.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء، عن قوات إنفاذ القانون، قولها إن 3 أشخاص قتلوا في هجوم بسكين، يوم الاثنين. وقالت الوكالة إن الحادثة وقعت قرب محطة قطارات، بمدينة يكاترينبرغ الروسية. وأفاد التقرير بأن الشرطة اعتقلت رجلا هاجم المارة بسكين. ونقل عن إحدى جهات إنفاذ القانون قولها إن الرجل طعنهم وسط شجار على مشروبات كحولية.

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