عاجل.. إخلاء مدرسة فى مدينة ليل الفرنسية بعد إنذار بوجود قنبلة

جدة - نرمين السيد - وتستقبل العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الإثنين، مؤتمرًا دوليًا لدعم المرحلة الإنتقالية فى السودان وجدولة ديونه ومتأخراته إلى صندوق النقد الدولى، إضافة إلى قمة تمويل الاقتصادات الإفريقية.

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