حزب الله يحذر الفصائل الفلسطينية فى لبنان من استهداف إسرائيل

جدة - نرمين السيد - وذكرت الصحيفة، أن القيادات الفلسطينية فى لبنان، أرسلت تعميمًا إلى كل الفصائل الموجودة فى جنوب البلاد، خاصة فى المخيمات، قالت فيه إن حزب الله أبلغها بضرورة امتناع كل المجموعات الفلسطينية من الإقدام على أى عمل ضد إسرائيل، انطلاقًا من جنوب لبنان.

كما أشارت الصحيفة إلى أن حزب الله اللبنانى حمّل القيادات الحزبية وقادة الفصائل الفلسطينية المسؤولية الكاملة عن أى حادث متهور يمكن أن يقود إلى أى مواجهة مع إسرائيل فى توقيت لا يريده، حسبما ورد فى التعميم الذى أصدره الحزب.