الاستخبارات الألمانية تدشن حسابًا عبر إنستجرام

جدة - نرمين السيد - وبحسب وسائل إعلام ألمانية، دشنت المخابرات الخارجية الألمانية قناتها على شبكة انستجرام الاجتماعية، التى تحظى بشعبية خاصة بين المراهقين والشباب، مؤكدة أن الوكالة تهدف من هذه الخطوة إلى جذب الكوادر الشابة.
وبحسب التقارير، فإن وكالة الاستخبارات الخارجية الألمانية معروفة بتحفظها الصارم تجاه الرأى العام، ما يعنى أن توسعة تواجدها على شبكات التواصل الاجتماعى يحمل تغييرًا فى فكر الوكالة.
وكانت وكالة الاستخبارات الخارجية الألمانية أطلقت موقعًا حديثًا على الإنترنت، إضافة إلى حساب على "يوتيوب" منذ نوفمبر 2018، الذى يبلغ عدد مشتركيها فيه نحو ألف مشترك.
كما أطلقت الوكالة الألمانية حملة توظيف تستهدف قراصنة الإنترنت على "تويتر" فى مارس الماضى، إلا أن الوكالة لا تخطط لتدشين حساب على هذه الشبكة الاجتماعية.
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