فرنسا تمنح السودان 1.5 مليار دولار لتسوية متأخرات صندوق النقد

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، قال لومير فى مؤتمر باريس: "سيؤكد الرئيس ماكرون فى وقت لاحق، اليوم، أن فرنسا ستقدم قرضًا بـ 1.5 مليار دولار، لسداد متأخرات السودان المستحقة لصندوق النقد الدولى".

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