تحديث واتساب بلس الازرق WhatsApp Plus مع مميزات التحديث وخطوات التحميل

تحديث واتساب بلس الازرق Whatsapp Plus الإصدار v9.15 تم إطلاق التحديث الجديد من تاريخ التحديث ونستوضح لكم كل ما هو جديد في إصدار WhatsApp Plus apk v9.15 بالإضافة إلى العديد من الاضافات والمميزات الرائعة وبعض الاصلاحات والتحسينات في واتساب بلس.

ويتميز التطبيق بمميزات خرافية وغير موجودة في أي نسخة اخرى ولذلك لديه شعبيه قويه ولديه الكثير من المستخدمين، وقد تم تطوير وتعديل تطبيق واتساب الازرق من قبل المطور الذي قد اشتهر في بداية 2015 واستمر الى عام 2021, وقد زاد عدد مستخدمي واتس اب الازرق بسبب حبهم لهذا الواتساب وايضا لوجود اضافات كثيره فيه مثل اخفاء الظهور وتغير الثيمات وزيادة حجم الحاله والكثير من الميزات.

تحميل تطبيق واتساب الازرق WhatsApp Plus

يعد تطبيق واتساب بلس الازرق للاندرويد هو تطبيق معدل من تطبيق واتس اب مُضاف إليه العديد من المميزات المتفوقة على التطبيق الأساسي والذي يتيح للمستخدم الكثير من الأشياء المطورة والتي لا تقدمها خدمة Whatsapp،يعد هذا التطبيق من أشهر تطبيقات البلس والتطبيقات المستخدمة في الخليج العربي كتطبيق بديل، يتميز واتس اب الازرق عن تطبيق whatsapp مثل اخفاء الاشعارات واخفاء حالة الواتس اب، تشفير المكالمات والرسائل، سابقاً كان يعاني معظم المستخدمين من ظهورهم أونلاين عند بعضهم البعض ولكن مع التعديلات أصبح بإمكان المستخدم إخفاء ظهوره أونلاين حتي وان كان يستخدم التطبيق، وايضًا يمكنك تجميد اخر ظهور لك على التطبيق فلا يستطيع أياً من جهات الاتصال لمعرفة ما إذا كنت قد قمت بفتح التطبيق وإليكم خطوات تحميل تطبيق واتساب الازرق:



تحميل تطبيق WhatsApp Plus v9.15 apk للهاتف الذكي. يجب عليك عمل نسخة احتياطية من محادثاتك حتى لا تفقدها عند تثبيت التطبيق. إلغاء تثبيت WhatsApp من جهاز Android الخاص بك. الذهاب إلى إعدادات – الأمان – تفعيل التثبيت من مصادر غير معروفة. قم بتثبيت WhatsApp Plus على جهاز Android الخاص بك. أدخل رقم هاتفك المحمول تحقق من رقم هاتفك في WhatsApp Plus. اضغط استرجاع النسخ الاحتياطي.

مميزات واتساب الازرق بلس