رابط تقديم كلية الملك فهد الامنية 1442 للثانوي أبشر للتوظيف الدورة 65 ضباط

تقديم كلية الملك فهد الامنية 1442 ، ما زلنا نتابع معكم أهم وأخر الأخبار فيما يخص التقديم على الوظائف العسكرية عبر بوابة أبشر للتوظيف التابعة لوزارة الداخلية السعودية، حيث أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية بدء فتح باب القبول والتسجيل في كلية الملك فهد الامنية لخريجي الثانوية من خريجي العام الدراسي الحالي للالتحاق بدورة بكالوريوس العلوم الأمنية الدورة 65 للعمل بعد التخرج في القطاعات الأمنية، وسوف نستعرض معكم شروط كلية المالك فهد الامنية للثانوي، فيما سنرفق لكم رابط تقديم كلية الملك فهد الامنية 1442 لخريجي الثانوية ضباط عبر ابشر للتوظيف.

تقديم كلية الملك فهد الامنية 1442

تقديم كلية الملك فهد الامنية 1442 ، جاء ضمن إعلان فتح القبول والتسجيل بكلية الملك فهد الأمنية للالتحاق بدورة بكالوريوس العلوم الأمنية الدورة 65 للعمل بعد التخرج في القطاعات الأمنية التفاصيل التي يجب معرفتها والتي تتمثل في شروط تقديم كلية الملك فهد الأمنية 1442 ، والتخصصات المطلوبة والتي جاءت كالتالي:

أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته خارج المملكة.

أن يكون حسن الأخلاق والسمعة، وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة

أن يكون المتقدم لائقاً طبياً وسليماً من الأمراض المعدية والعاهات الجسمية والعقلية وأن يتناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية، ولا يقبل أي كشف طبي سوى ما يصدر من اللجنة الطبية.

أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة (علمي، شرعي) أو نظام المقررات (طبيعي، انساني) ومن خريجي الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي (انتظام نهاري)، ولا يقبل خريجو الأعوام السابق.

أن يتم معادلة شهادات الثانوية الصادرة من خارج المملكة من وزارة التعليم.

ألا يقل المعدل التراكمي عن (80%) في الثانوية العامة.

ألا يقل سن خريج الثانوية العامة عند بدء العام الدراسي القادم بموجب بطاقة الهوية الوطنية عن (17) سنة ولا يزيد عن (22) سنة.

أن يكون قد أدى اختبار القدرات العامة وأن يكون حاصلاً على درجة لا تقل عن (70%).

أن يؤدي الاختبار التحصيلي للمسار (العلمي / العلوم الطبيعية) في الوقت المحدد له.

ألا يكون مطروداً من إحدى الكليات العسكرية أو المعاهد العسكرية لأي سبب.

ألا يكون المتقدم متزوجاً من أجنبية.

أن يجتاز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية واللياقة البدنية وكافة الاختبارات المقررة للمفاضلة بين المتقدمين

موعد تقديم كلية الملك فهد الامنية 1442

سيتم فتح باب القبول والتسجيل بكلية الملك فهد الامنية 1442 بمشيئة الله يوم الثلاثاء بتاريخ 1442/10/06هـ الموافق 2021/05/18م وينتهي التقديم يوم الأحد بتاريخ 1442/10/11هـ الموافق 2021/05/23م، وأوضحت كلية الملك فهد الأمنية بعض التعليمات الهامة التي يجب اتباعها عند الرغبة في إتمام عملية التسجيل وكان في مقدمتها أنه سيتم فتح باب التسجيل للمتقدمين للقيام بإدخال طلب الالتحاق الأولي من خلال بوابة التوظيف بوزارة الداخلية، علماً بأنه لن يُقبل أي طلب التحاق إلا من خلال منصة (أبشر توظيف) بوزارة الداخلية (الرابط موضح أدناه).

رابط تقديم كلية الملك فهد الأمنية

يمكنكم إتمام عملية تقديم كلية الملك فهد الامنية 1442 من خلال رابط أبشر للتوظيف https://jobs.sa، والتقديم في كلية الملك فهد الأمنية 1442 ، كما يمكنكم الإطلاع على المزيد من التفاصيل، وسنتابع معكم أخر الأخبار عن نتائج قبول كلية الملك فهد الأمنية التي سيتم الإعلان عنها بعد الانتهاء من فترة التقديم وإجراء الفحص والمراجعة.