روسيا: مقتل 3 أشخاص طعنًا بالسكين فى إيكاترينبرج

جدة - نرمين السيد - وبحسب وكالة الأنباء الروسية "تاس"، أفاد تقرير بأن الشرطة اعتقلت رجلاً هاجم المارة بسكين، وقالت إحدى جهات إنفاذ القانون إن مرتكب الحادث طعن الضحايا فى شجار على مشروبات كحولية.

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