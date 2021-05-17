جدة - نرمين السيد - انطلقت فعاليات جلسات مؤتمر باريس لدعم الانتقال الديمقراطى فى السودان، اليوم الإثنين، بالعاصمة الفرنسية باريس، والذى يهدف الى التطبيع الكامل للسودان مع المجتمع الدولى وتنوير المستثمرين الأجانب والقطاع الخاص والمصرفيين بالإصلاحات الاقتصادية التى تقوم بها حكومة السودان بجانب إبراز فرص الاستثمار فى السودان فى القطاعين العام والخاص.





وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى يشارك فى المؤتمر، موضحا أن مشاركة الرئيس تأتى تلبيةً لدعوة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، وذلك فى ضوء العلاقات الوثيقة والمتنامية التى تربط بين مصر وفرنسا، فضلًا عن الدور المصرى الحيوى لدعم المرحلة الانتقالية فى السودان الشقيق على الصعيدين الإقليمى والدولى، وكذلك للثقل الذى تتمتع به مصر على مستوى القارة الإفريقية بما يساهم فى تعزيز المبادرات الدولية الهادفة لدعم الدول الإفريقية. وووفقا لوكالة الأنباء السودانية سونا، أعلنت دولة فرنسا عن تقديم دعم لمساعدة السودان بمبلغ مليار ونصف المليار دولار لتعزيز الشراكة بين البلدين. وطالب وزير المالية الفرنسى برونو لومير، خلال حديثه فى الجلسة الافتتاحية لمؤتمر باريس المستثمرين والشركات المشاركة فى المؤتمر بالعودة للسودان والاستثمار فيه والمساهمة فى جهود تسوية الديون.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بدء جلسات مؤتمر باريس لدعم الانتقال الديمقراطى فى السودان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.