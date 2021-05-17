جدة - نرمين السيد - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلى، منذ قليل، إصابة 8 إسرائيليين إثر سقوط صواريخ على مدينة عسقلان ومستوطنات قرب حدود غزة، اليوم الإثنين.



جدة - نرمين السيد - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلى، منذ قليل، إصابة 8 إسرائيليين إثر سقوط صواريخ على مدينة عسقلان ومستوطنات قرب حدود غزة، اليوم الإثنين. وكان الجيش الإسرائيلى طلب من سكان المستوطنات المقامة على حدود غزة التزام منازلهم، فى وقت سابق من اليوم، وشن غارات على بيت لاهيا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. إصابة 8 إسرائيليين بسقوط صواريخ على عسقلان ومستوطنات قرب غزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.