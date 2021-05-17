موعد مباراة الهلال والأهلي القادمة الأربعاء 2021/05/19 قناة KSA SPORTS وترتيب الدوري

موعد مباراة الهلال والأهلي في الدوري السعودي للمحترفين، يستقبل ملعب الأمير فيصل بن فهد قمة الأسبوع أل 28، مباراة الزعيم ضد الراقي والتي تأتي قبل خط النهاية بجولتين فقط، وهو ما يزيد من أهمية الديربي المرتقب بعد أن خسر الهلال نقطتين في الجولة الماضية بتعادله أمام الباطن بهدف لكل فريق، المباراة منقولة على القنوات الرياضية السعودية، الهلال يدخل اللقاء وهو متصدر ترتيب الدوري بعد خوض 27 مباراة حصد من خلالها 52 نقطة، من الفوز في 15 مباراة والتعادل في 7 مباريات وخسارة 5 مباريات، بينما الأهلي يحتل المركز الثامن برصيد 38 نقطة، جمعهم من الفوز في 11 مباراة والتعادل في 5 وخسارة 11 مباراة، ويأمل في الخروج بنتيجة إيجابية على أمل اللحاق بالمربع الذهبي، ولكن هذا الهدف لن يكون سهل تحقيقه، وكانت نتيجة مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بالتعادل بدون أهداف.

20.00 :- بالتوقيت العالمي ” غرينتش “.

21.00 :- بتوقيت ” تونس، الجزائر، المغرب “.

22.00 :- بتوقيت ” مصر، السودان، ليبيا”.

23.00 :- بتوقيت المملكة العربية السعودية، العراق، الكويت، الأردن، سوريا”.

24.00 :- بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عًمان”.

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الهلال 27 15 7 5 3 24:51 27 52 2 الشباب 27 14 6 7 3 41:55 14 48 3 التعاون 28 13 8 7 2 27:42 15 47 4 الاتحاد 27 12 11 4 3 27:40 13 47 5 النصر 27 12 6 9 3 36:48 12 42 6 الإتفاق 27 12 5 10 3 43:43 0 41 7 الفتح 28 11 5 12 2 53:50 -3 38 8 الأهلي 27 11 5 11 3 48:41 -7 38 9 الفيصلي 28 9 9 10 2 39:39 0 36 10 الرائد 27 10 5 12 3 39:40 1 35 11 القادسية 28 8 10 10 2 43:40 -3 34 12 أبها 27 10 4 13 3 46:39 -7 34 13 الباطن 27 7 9 11 3 48:36 -12 30 14 الوحدة 27 9 3 15 3 55:38 -17 30 15 ضمك 27 7 8 12 3 47:38 -9 29 16 العين 27 5 5 17 3 54:30 -24 20

موعد مباراة الهلال والأهلي في الدوريترتيب جدول الدوري السعودي للمحترفينالقناة الناقلة مباراة الهلال والأهلي ومعلق اللقاء

تنقل مباراة الهلال والأهلي في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، عبر شاشة قناة السعودية الرياضية الأولى KSA SPORTS HD 1 ويقوم بالتعليق على المباراة المعلق المتميز فهد العتيبي.

المباراة الهلال السعودي* أهلي جدة البطولة الجولة 28 من عمر مسابقة الدوري السعودي للمحترفين الموعد والتوقيت الأربعاء 2021/05/19 التوقيت 20.00 بتوقيت القاهرة، 21.00 بتوقيت مكة المكرمة الملعب ملعب الأمير فيصل بن فهد “الملز” القنوات الناقلة القنوات الرياضية السعودية KSA SPORTS HD 1

موعد مباراة الهلال والأهلي القادمة