موعد مباراة الهلال والأهلي القادمة الأربعاء 2021/05/19 قناة KSA SPORTS وترتيب الدوري

موعد مباراة الهلال والأهلي في الدوري السعودي للمحترفين، يستقبل ملعب الأمير فيصل بن فهد قمة الأسبوع أل 28، مباراة الزعيم ضد الراقي والتي تأتي قبل خط النهاية بجولتين فقط، وهو ما يزيد من أهمية الديربي المرتقب بعد أن خسر الهلال نقطتين في الجولة الماضية بتعادله أمام الباطن بهدف لكل فريق، المباراة منقولة على القنوات الرياضية السعودية، الهلال يدخل اللقاء وهو متصدر ترتيب الدوري بعد خوض 27 مباراة حصد من خلالها 52 نقطة، من الفوز في 15 مباراة والتعادل في 7 مباريات وخسارة 5 مباريات، بينما الأهلي يحتل المركز الثامن برصيد 38 نقطة، جمعهم من الفوز في 11 مباراة والتعادل في 5 وخسارة 11 مباراة، ويأمل في الخروج بنتيجة إيجابية على أمل اللحاق بالمربع الذهبي، ولكن هذا الهدف لن يكون سهل تحقيقه، وكانت نتيجة مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بالتعادل بدون أهداف.موعد مباراة الهلال والأهلي في الدوري
- 20.00 :- بالتوقيت العالمي ” غرينتش “.
- 21.00 :- بتوقيت ” تونس، الجزائر، المغرب “.
- 22.00 :- بتوقيت ” مصر، السودان، ليبيا”.
- 23.00 :- بتوقيت المملكة العربية السعودية، العراق، الكويت، الأردن، سوريا”.
- 24.00 :- بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عًمان”.
|#
|الفريق
|لعب
|ف
|ت
|خ
|متبقي
|+/-
|فرق
|نقاط
|1
|الهلال
|27
|15
|7
|5
|3
|24:51
|27
|52
|2
|الشباب
|27
|14
|6
|7
|3
|41:55
|14
|48
|3
|التعاون
|28
|13
|8
|7
|2
|27:42
|15
|47
|4
|الاتحاد
|27
|12
|11
|4
|3
|27:40
|13
|47
|5
|النصر
|27
|12
|6
|9
|3
|36:48
|12
|42
|6
|الإتفاق
|27
|12
|5
|10
|3
|43:43
|0
|41
|7
|الفتح
|28
|11
|5
|12
|2
|53:50
|-3
|38
|8
|الأهلي
|27
|11
|5
|11
|3
|48:41
|-7
|38
|9
|الفيصلي
|28
|9
|9
|10
|2
|39:39
|0
|36
|10
|الرائد
|27
|10
|5
|12
|3
|39:40
|1
|35
|11
|القادسية
|28
|8
|10
|10
|2
|43:40
|-3
|34
|12
|أبها
|27
|10
|4
|13
|3
|46:39
|-7
|34
|13
|الباطن
|27
|7
|9
|11
|3
|48:36
|-12
|30
|14
|الوحدة
|27
|9
|3
|15
|3
|55:38
|-17
|30
|15
|ضمك
|27
|7
|8
|12
|3
|47:38
|-9
|29
|16
|العين
|27
|5
|5
|17
|3
|54:30
|-24
|20
تنقل مباراة الهلال والأهلي في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، عبر شاشة قناة السعودية الرياضية الأولى KSA SPORTS HD 1 ويقوم بالتعليق على المباراة المعلق المتميز فهد العتيبي.موعد مباراة الهلال والأهلي القادمة
|المباراة
|الهلال السعودي* أهلي جدة
|البطولة
|الجولة 28 من عمر مسابقة الدوري السعودي للمحترفين
|الموعد والتوقيت
|الأربعاء 2021/05/19 التوقيت 20.00 بتوقيت القاهرة، 21.00 بتوقيت مكة المكرمة
|الملعب
|ملعب الأمير فيصل بن فهد “الملز”
|القنوات الناقلة
|القنوات الرياضية السعودية KSA SPORTS HD 1
الوسوم
موعد مباراة الهلال والأهلي في الدوري السعودي للمحترفين، يستقبل ملعب الأمير فيصل بن فهد قمة الأسبوع أل 28، مباراة الزعيم ضد الراقي والتي تأتي قبل خط النهاية بجولتين فقط، وهو ما يزيد من أهمية الديربي المرتقب بعد أن خسر الهلال نقطتين في الجولة الماضية بتعادله أمام الباطن بهدف لكل فريق، المباراة منقولة على القنوات الرياضية السعودية، الهلال يدخل اللقاء وهو متصدر ترتيب الدوري بعد خوض 27 مباراة حصد من خلالها 52 نقطة، من الفوز في 15 مباراة والتعادل في 7 مباريات وخسارة 5 مباريات، بينما الأهلي يحتل المركز الثامن برصيد 38 نقطة، جمعهم من الفوز في 11 مباراة والتعادل في 5 وخسارة 11 مباراة، ويأمل في الخروج بنتيجة إيجابية على أمل اللحاق بالمربع الذهبي، ولكن هذا الهدف لن يكون سهل تحقيقه، وكانت نتيجة مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بالتعادل بدون أهداف.موعد مباراة الهلال والأهلي في الدوري
- 20.00 :- بالتوقيت العالمي ” غرينتش “.
- 21.00 :- بتوقيت ” تونس، الجزائر، المغرب “.
- 22.00 :- بتوقيت ” مصر، السودان، ليبيا”.
- 23.00 :- بتوقيت المملكة العربية السعودية، العراق، الكويت، الأردن، سوريا”.
- 24.00 :- بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عًمان”.
|#
|الفريق
|لعب
|ف
|ت
|خ
|متبقي
|+/-
|فرق
|نقاط
|1
|الهلال
|27
|15
|7
|5
|3
|24:51
|27
|52
|2
|الشباب
|27
|14
|6
|7
|3
|41:55
|14
|48
|3
|التعاون
|28
|13
|8
|7
|2
|27:42
|15
|47
|4
|الاتحاد
|27
|12
|11
|4
|3
|27:40
|13
|47
|5
|النصر
|27
|12
|6
|9
|3
|36:48
|12
|42
|6
|الإتفاق
|27
|12
|5
|10
|3
|43:43
|0
|41
|7
|الفتح
|28
|11
|5
|12
|2
|53:50
|-3
|38
|8
|الأهلي
|27
|11
|5
|11
|3
|48:41
|-7
|38
|9
|الفيصلي
|28
|9
|9
|10
|2
|39:39
|0
|36
|10
|الرائد
|27
|10
|5
|12
|3
|39:40
|1
|35
|11
|القادسية
|28
|8
|10
|10
|2
|43:40
|-3
|34
|12
|أبها
|27
|10
|4
|13
|3
|46:39
|-7
|34
|13
|الباطن
|27
|7
|9
|11
|3
|48:36
|-12
|30
|14
|الوحدة
|27
|9
|3
|15
|3
|55:38
|-17
|30
|15
|ضمك
|27
|7
|8
|12
|3
|47:38
|-9
|29
|16
|العين
|27
|5
|5
|17
|3
|54:30
|-24
|20
تنقل مباراة الهلال والأهلي في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، عبر شاشة قناة السعودية الرياضية الأولى KSA SPORTS HD 1 ويقوم بالتعليق على المباراة المعلق المتميز فهد العتيبي.موعد مباراة الهلال والأهلي القادمة
|المباراة
|الهلال السعودي* أهلي جدة
|البطولة
|الجولة 28 من عمر مسابقة الدوري السعودي للمحترفين
|الموعد والتوقيت
|الأربعاء 2021/05/19 التوقيت 20.00 بتوقيت القاهرة، 21.00 بتوقيت مكة المكرمة
|الملعب
|ملعب الأمير فيصل بن فهد “الملز”
|القنوات الناقلة
|القنوات الرياضية السعودية KSA SPORTS HD 1
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موعد مباراة الهلال والأهلي القادمة الأربعاء 2021/05/19 قناة KSA SPORTS وترتيب الدوري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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