كلية الملك فهد الأمنية، تعلن الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشئون العسكرية عن فتح باب التسجيل للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الجاري وذلك للحصول على بكالوريوس العلوم الأمنية بالدورة رقم 65 بكلية الملك فهد الأمنية وذلك للعمل بعد التخرج في أياً من القطاعات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، مشيرة إلى أنه يجب على من يتقدم للتسجيل أن تتوافر فيه الشروط المعلنة من قبل الكلية وأيضاً التسجيل في المواعيد المعلنة والمحددة عبر الموقع الإلكتروني للتسجيل.

رابط وشروط التسجيل بكلية الملك فهد الأمنية لخريجي الثانوية العامة 1442

كشفت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشئون العسكرية عن الشروط الواجب توافرها للمتقدمين من خريجي الثانوية العامة للعام الدراسي الجاري 1442 حتى يمكنهم التسجيل في الكلية وهذه الشروط هي:-

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية الأصل والمنشأ ويتم استثناء من نشأ مع والده في الخارج أثناء خدمته للدولة بالخارج.

2- أن يكون المتقدم حسن السير والسمعة والأخلاق.

3- ألا يكون محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

4- أن يكون لائق طبياً وسليم من أية أمراض معدية أو عاهات جسمية وعقلية.

5- أن يتناسب الطول مع الوزن وفق ما تحدده اللائحة الطبية.

6- لن يتم قبول أي كشف طبي إلا ما يصدر من اللجنة الطبية المشكلة للكشف على المتقدمين بالكلية.

7- أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة شعبتي (علمي، شرعي)، أو نظام المقررات (طبيعي، إنساني).

8- أن يكون من خريجي الثانوية العامة للعام الجاري (انتظام نهاري) ولن يتم قبول خريجي الأعوام السابقة.

9- بالنسبة للحاصلين على شهادة الثانوية العامة من خارج المملكة يتم معادلة الشهادة الحاصلين عليها من قبل وزارة التعليم.

10- ألا يقل المعدل التراكمي عن 80% في الثانوية العامة.

11- ألا يقل عمر المتقدم عن 17 سنة ولا يزيد عن 22 سنة عند بدء العام الدراسي المقبل ويتم إثبات ذلك بموجب بطاقة الهوية الوطنية.

12- أداء اختبار القدرات العامة وحاصل على درجة لا تقل عن 70%.

13- أن يؤدي الاختبار التحصيلي للمسار العلمي والعلوم الطبية في الوقت المحدد له.

14- ألا يكون قد فصل من أحدي الكليات العسكرية أو المعاهد العسكرية.

رابط ومواعيد التسجيل:-

سيتم فتح الباب أمام المتقدمين للتسجيل عبر منصة أبشر للتوظيف وزارة الداخلية بدءاً من يوم الثلاثاء الموافق 6/10/1442هـ وحتى يوم الأحد الموافق 11/10/1442 ، ولن يتم قبول أية طلبات غير مستوفية للشروط أو خطأ في استيفاء البيانات.