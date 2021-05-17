طريقة التأكد من صلاحية الإقامة وخطوات التجديد

تعتبر تجديد الإقامة في المملكة العربية السعودية، من الأمور الهامة، التي لابد علي المقيمين فيها التأكد من صلاحية الإقامة حتي لا يتعرض المقيم إلي فرض الغرامات المالية والعقوبات القانونية، حيث وضعت مصلحة الجوازات التابعة لوزارة الداخلية السعودية، رسوم خاصة لتجديد الإقامة وعقوبات لتأخير تجديد الإقامة كما أتاحت وزارة العمل السعودية، إمكانية الاستعلام عن صلاحية الإقامة.

وفي السطور التالية نتعرف علي طريقة التأكد من صلاحية الإقامة، وطريقق الاستعلام عن صلاحية الإقامة من خلال وزارة العمل بالإضافة إلي خطوات تجديد الإقامة في السعودية والرسوم المطلوبة لتجديد الإقامة وعقوبة التأخر عن تجديد الإقامة وغيرها من المعلومات المتعلقة.

كيفية التأكد من صلاحية الإقامة

يمكن للمقيمين في المملكة العربية السعودية، الاستعلام من صلاحية الإقامة بشكل إلكتروني من خلال الدخول علي موقع أبشر الإلكتروني من خلال إتباع الخطوات التالية:

الدخول مباشرة إلي بوابة أبشر الإلكترونية ومن ثم الذهاب إلي خانة الاستعلام الإلكتروني.

إدخال اسم والرقم السري الخاص بالمقيم ومنها يتم الضغط علي أيقونة الاستعلام عن صلاحية الإقامة.

كتابة رقم الإقامة الخاص بالمقيم ومنها يتم إدخال رمز التحقق المرئي الموجود علي الشاشة.

التأكد من صحة البيانات المدخلة ومن ثم الضغط علي أيقونة عرض ليتم عرض جميع المعلومات الخاصة بالإقامة خلال ثوان.

طريقة الاستعلام عن صلاحية الإقامة من وزارة العمل

وفرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إمكانية الاستعلام عن صلاحية الإقامة من خلالها موقعها الإلكتروني من خلال إتباع الخطوات التالية:

الدخول مباشرة إلي موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والذهاب إلي خانة الخدمات الإلكترونية. الضغط علي خانة مستخدم جديد ومن ثم الضغط علي بوابة الأفراد. إدخال رقم الإقامة الخاص بالقميم وتحديد تاريخ الاستعلام ومن ثم كتابة رمز التحقق الظاهر علي الشاشة. الضغط علي أيقونة العرض لتظهر جميعع المعلومات المطلوبة.

خطوات تجديد الإقامة في السعودية

وفرت وزارة الداخلية السعودية من خلال بوابتها الإلكترونية أبشر، تجديد الإقامة للمقيمين بشكل إلكتروني وذلك عن طريق إتباع الخطوات التالية:

الدخول مباشرة إلي صفحة بوابة أبشر الرسمية والضغط علي خانة الأفراد ومنها يتم الضغط علي أيقونة تسجيل الدخول.

تسجيل الدخول علي موقع منصة أبشر من خلال إدخال رقم الهوية وكلمة المرور.

الضغط علي الخدمات الإلكترونية من الصفحة الرئيسية ومنها يتم اختيار أيقونة الجوازات.

يتم اختيار خيار تجديد الإقامة ومنها يتم إدخال رقم الإقامة المرغوب تجديدها.

تحديد طريقة الدفع المناسبة للمقيم سواء كانت عن طريق زيارة فرع الجوازات الأقرب أو عن طريق الدفع الإلكتروني.

الرسوم المطلوبة لتجديد الإقامة في السعودية

وضعت وزارة الداخلية السعودية، متمثلة في الجوازات قائمة الرسوم الخاصة بتجديد الإقامة للمقيمين في المملكة العربية السعودية، والتي جاءت علي النحو التالي:

العمالة المنزلية: تكون الرسوم المقرر بمقدار 600 ريال سعودي.

العامل والموظف في الشركات: حددت الجوازات الرسوم الخاصة نحو 650 ريال سعودي.

الأشخاص المرافقين للمقيم: يتم دفع رسوم تقديم بـ 2000 ريال سعودي.

تمديد فترة التأشيرة: تبلغ الرسوم الخاصة بمد فترة التأشيرة نحو 300 ريال سعودي.

عقوبة التأخر عن تجديد الإقامة

وضعت وزارة الداخلية السعودية، غرامة خاصة عند تأخير الشخص المقيم عن تجديد الإقامة، حيث وضعت غرامة تقدر بـ 500 ريال سعودي في المرة الأولي، وفي المرة الثانية تكون الغرامة تصل إلي الضغف بما يعادي ألف ريال سعودي، وفي حالة تأخر المقيم عن تجديد الإقامة للمرة الثالثة فيمكن يتعرض المقيم إلي ترحيله إلي موطنه وفصله من العمل ويمكن أن يتعرض للسجن لمدة تصل إلي 6 أسابيع أو يتم تغريمه لغرامة تصل إلى 3 آلاف ريال سعودي ويمكن يتعرض للسجن والغرامة معا.