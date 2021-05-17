دبي تخفف قيود الإجراءات الاحترازية للفعاليات والأنشطة

حدثت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، الإجراءات الاحترازية الخاصة بالفعاليات والأنشطة في دبي.

وأعلنت دبي السماح بإقامة حفلات الأعراس بحد أقصاه 100 فرد، في الفنادق وقاعات الأفراح، بشرط حصول جميع الحضور والعاملين على لقاح كوفيد-19، و30 فردا للأعراس المنزلية مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

كما رفعت دبي الطاقة الاستيعابية لجميع الأنشطة والمرافق الترفيهية إلى 70 بالمئة، وللغرف الفندقية إلى 100 بالمئة.

وأعلنت دبي السماح بالفعاليات الرياضية المجتمعية وعودة الجماهير لحضور الفعاليات الرياضية بشرط حصول جميع الحضور والمشاركين على لقاح كوفيد-19.

وسيكون التواجد في الفعاليات بحد أقصى 1500 شخص للأماكن المغلقة، و2500 للأماكن المفتوحة، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية.

ورفعت الإمارة العدد المسموح به للجلوس على الطاولة الواحدة في المطاعم لـ 10 أشخاص كحد أقصى للمطاعم، و6 أشخاص للمقاهي.

وأعلنت دبي السماح بتقديم طلبات التصريح الإلكتروني للحفلات الغنائية والمناسبات الاجتماعية والمؤسسية والفعاليات الرياضية المجتمعية والجماهيرية، شرط حصول جميع الحضور على لقاح كوفيد-19.

وسيتم تطبيق الإجراءات الاحترازية الجديدة اعتبارا من الاثنين، مع الاستمرار في الالتزام بمبدأ التباعد الاجتماعي بمسافة مترين وضرورة استخدام الكمامة.