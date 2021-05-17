جدة - نرمين السيد - وصل أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إلى باريس للمشاركة فى المؤتمر الدولى لدعم السودان الذى يعقد اليوم الإثنين، برئاسة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، وبمشاركة رئيس المجلس السيادى السودانى الفريق أول ركن عبد الفتاح برهان، ورئيس وزراء الحكومة السودانية الانتقالية عبد الله حمدوك، وقادة ووزراء خارجية الدول العربية والإفريقية والغربية الشريكة للسودان، وكذا المنظمات الإقليمية مؤسسات التمويل الدولية الداعمة لعملية الانتقال فى البلاد.





وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة بأن أبو الغيط، سوف يؤكد أمام المؤتمر على التزام الجامعة الثابت بمرافقة الدولة السودانية وأهل السودان على طول الخط فى سبيل استكمال عملية الانتقال المهمة التى يمر بها السودان، كما سيعرض للجهد الذى تقوم به الجامعة ودولها الأعضاء لمساندة السودان على تجاوز صعاب المرحلة الانتقالية وإتمام الاستحقاقات السياسية والإصلاحات الاقتصادية التى يسير فيها وفق الأولويات والخطط الوطنية التى توافق الأشقاء فى السودان عليها. كما سيدعو أبو الغيط فى كلمته إلى تكثيف الدعم الدولى المتناسق لمساندة السودان فى المرحلة المقبلة، وخاصة من أجل إعفاء السودان من ديونه الخارجية، ودعم وتمويل استحقاقات اتفاق جوبا للسلام الذى وقعت عليه الحكومة مع الحركات المسلحة، ومساندة الدولة السودانية فى كل ما تقوم به من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وبسط سيطرتها وإداراتها على كامل أراضيها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أبو الغيط يصل باريس للمشاركة فى مؤتمر دعم السودان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.