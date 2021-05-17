ارتفاع شهداء فلسطين إلى 201 نصفهم من الأطفال والنساء

كما شنت طائرة حربية إسرائيلية غارة استهدفت سيارة بوسط قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد 3 أشخاص، لترتفع حصيلة الشهداء إلى 201 شهيدًا منذ بدء العدوان الإسرائيلى على القطاع.
كما استشهد 4 فلسطينيين، أمس، فى غارات شنتها طائرات قوات الاحتلال الإسرائيلى على محافظة رفح جنوب قطاع غزة وبلدة بيت حانون شمال القطاع.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن طائرات الاحتلال استهدفت مجموعة من المواطنين بالقصف شمال شرق محافظة رفح؛ ما أدى لاستشهاد مواطنين وإصابة آخر.
وأضافت أن طائرات الاحتلال استهدفت مجموعة أخرى من المواطنين فى بلدة بيت حانون ما أسفر عن استشهاد مواطنين آخرين وإصابة العديد من المواطنين.
وأُصيب شابان بالرصاص الحى خلال اعتداء مستوطنين متطرفين عليهم فى حى الأشقرية قرب بلدة شعفاط فى القدس المحتلة، حيث أطلق مستوطنون الرصاص الحى باتجاه مجموعة من الشبان، ما أدى إلى إصابة اثنين منهم، وتم نقلهما إلى أحد مستشفيات القدس.
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