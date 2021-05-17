قائمة الدول المسموح السفر لها من السعودية

أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن السماح لمواطنيها بالسفر والانتقال للدول التي يرغبون في زيارتها، وذلك بعد أن كان الأمر محظورًا لفترة من الوقت، وذلك بسبب ما يمر به العالم من انتشار الفيروس المستجد، وحرصًا على مواطنيها من عدوي المرض، ومن هنا يمكننا العمل على تقديم كل ما هو جديد في هذا الأمر، وذلك من أجل راحة أبناء المملكة.

الدول المسموح السفر لها من السعودية

يمكن للمواطنين من أبناء المملكة التعرف على القرارات الجديدة المتعلقة بعملية السفر للدول التي يرغبون في الذَّهاب إليها، حيث قررت المملكة العربية السعودية في صباح يوم الإثنين 5/10/1442 هجرية، الذي يوافق 17/5/2021 فتح حدودها، وأيضًا تعليق رِحْلات الطيران الدولية الخاصة بها، وذلك على جميع النواحي دون استثناء، أما عن تلك الدول فهي كالتالي:

قارة آسيا : جزر المالديف: حيث أنها من الأماكن المسموح للسعوديين السفر إليها، وذلك دون الخضوع للحجر الصحي.

قارة أفريقيا : من الأماكن المسموح أيضًا لأبناء المملكة بالسفر إليها، هي بعض الدول الإفريقية، والتي تتمثل في الدول الأتية:

جزر سيشل – ساحل العاج – كينيا – جنوب أفريقيا.

قارة أوروبا : من الدول التابعة لقارة أوروبا، والتي يمكن زيارتها بالنسبة للمواطنين السعوديين الدول الأتية: البوسنة والهرسك – مقدونيا – أوكرانيا – صربيا – جورجيا – كوسوفو – كرواتيا – قبرص.

أمريكا الوسطى

كوستاريكا.

منطقة الكاريبي.

جمهورية الدومينيكان.

الشرق الأوسط : البحرين – الإمارات العربية المتحدة.

الفئات المسموح لها بالسفر للخارج

كما يمكنكم الاستعلام عن تأشيرة الخروج والعودة من خلال مقيم ومعرفة صلاحية تأشيرة خروج نهائي، ومن ناحية أخري فقد حددت وزارة الداخلية الفئات التي يسمح لها بالسفر خارج البلاد، والحصول على التأشيرة المطلوبة لزيارة الدول المسموح بها، حيث تتمثل في الاتي:

من تم تطعيمهم لمرة واحدة، بشرط أن يكون قد مر على ذلك التطعيم أسبوعين.

أبناء المملكة الذين حصلوا على تطعيم الفيروس المستجد، وذلك لمرتين كاملتين.

من أصيب بالوباء المستجد وتم شفاؤه، حيث يظهر ذلك من خلال التسجيل في تطبيق توكلنا.

من مر على شفائه 6 أشهر، وذلك بعد أن أصيب بالفيروس، ويظهر ذلك من خلال التطبيق.

من تقل أعمارهم عن 18 سنة، حيث يشترط لسفرهم تقديم بوليصة تأمين معتمدة من البنك المركزي السعودي، يمكنها العمل على تغطية مخاطر المرض.