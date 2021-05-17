رابط تقديم كلية الملك فهد الأمنية 1442 وطريقة التسجيل لخريجي الثانوية

تقديم كلية الملك فهد الأمنية 1442 للطلاب من خريجي الشهادة الثانوية؛ حيث أعلنت إدارة القبول والتسجيل التابعة لوزارة الداخلية عن فتح باب التسجيل في كلية الملك فهد الأمنية خلال الأيام المقبلة، حيث يقع على عاتق إدارة القبول والتسجيل مسؤولية قبول الطلاب في كلية الملك فهد الأمنية، بالإضافة إلى الاحتفاظ بسجلات الطلاب بطرق وأساليب علمية حديثة تسهل من عملية الرجوع إليها عند الحاجة.

تقديم كلية الملك فهد الأمنية 1442

أعلنت إدارة القبول والتسجيل المركزي بوكالة وزارة الداخلية عن فتح باب التسجيل في كلية الملك فهد الأمنية للطلاب من حملة الشهادة الثانوية للالتحاق بدورة الضباط رقم 65، والحصول على دورة العلوم الأمنية والالتحاق بوظيفة مناسبة في القطاعات الأمنية بالمملكة العربية السعودية بعد التخرج.

يبدأ تقديم كلية الملك فهد الأمنية يوم الثلاثاء القادم الموافق 18 /5 /2021 الموافق بالتقويم الهجري السادس من شوال الجاري، على أن تستمر مدة التقديم حتى يوم الأحد الموافق 23 من شهر مايو الجاري الموافق الحادي عشر من شهر شوال.

شروط التسجيل في كلية الملك فهد الأمنية

حددت إدارة القبول والتسجيل التابعة لكلية الملك فهد الأمنية الشروط الواجب توافرها في المتقدمين، أبرزها:

أن يكون المتقدم من أصل سعودي وحامل الجنسية السعودية.

ألا يقل عمر المتقدم عن 17 عام ولا يزيد عن 22 عام عند تقديم طلب الالتحاق بكلية الملك فهد الأمنية.

أن يكون المتقدم حاصلًا على التخصصات المطلوبة بتقدير عام جيد.

يشترط معادلة الشهادة الثانوية من وزارة التعليم السعودي في حال الحصول عليها من خارج السعودية.

اجتياز المقابلات الشخصية والاختبار التحريري وغيره من اختبارات القبول.

أن يؤدي الاختبار التحصيلي.

ألا تقل النسبة المئوية عن 80% في الشهادة الثانوية.

أن يكون حاصل على الشهادة الثانوية تخصص علمي، شرعي، أو نظام المقررات طبيعي إنساني.

أن يكون من خريجي الشهادة الثانوية لهذا العام انتظام نهري.

خطوات التقديم عبر أبشر للتوظيف

يتم التسجيل في كلية الملك فهد الأمنية من خلال رابط أبشر للتوظيف التابع لوزارة الداخلية السعودية، بالخطوات التالية:

الانتقال إلى الرابط الرسمي منصة أبشر للتوظيف. العمل على إتمام عملية الدخول من خلال تسجيل اسم المستخدم وكلمة المرور. النقر على أيقونة إعلانات الوظائف المتاحة. اختيار وظائف كلية الملك فهد الأمنية. العمل على تسجيل البيانات المطلوبة بدقة.

في النهاية نكون قدمنا تفاصيل إعلان إدارة القبول المركزي التابعة لوزارة الداخلية بشأن التسجيل في كلية الملك فهد الأمنية لخريجي الثانوية العامة، بالإضافة إلى رابط تقديم كلية الملك فهد الأمنية 1442.