أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أن بلاده "تعمل بكثافة خلف الكواليس"، لإنهاء العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وأعرب وزير الخارجية الأميركي عن قلق الولايات المتحدة "الشديد"، من تصاعد العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وأكد بلينكن أن "أميركا تعمل بكثافة من وراء الكواليس لإنهاء العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين". ودعا بلينكن إسرائيل والفلسطينيين إلى "حماية المدنيين" والأطفال، بينما تواصل بلاده تكثيف المساعي الدبلوماسية. وكرر بلينكن أن إسرائيل عليها عبء إضافي في بذل كل الجهود لتفادي سقوط ضحايا مدنيين. ومن ناحية أخرى، كرر بلينكن أن إسرائيل لها حق الدفاع عن نفسها، ودعا حماس والفصائل الأخرى في غزة إلى وقف الهجمات الصاروخية. وقال وزير الخارجية الأميركي إن بلاده شعرت بالقلق أيضا بسبب تعريض الصحفيين والمسعفين للخطر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بلينكن: نعمل "خلف الكواليس" لإنهاء العنف في الشرق الأوسط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.