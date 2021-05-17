البنك الدولى يعلن مليارى دولار قرضًا لـ السودان خلال 10 أشهر

وحسبما نقلت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، أكد غانم خلال كلمته فى مؤتمر دعم الانتقال الديمقراطى فى السودان، والمقام حاليا قى العاصمة باريس، العمل على تقوية رأس المال البشرى فى السودان عبرالبنك والشركاء الدوليين، لافتًا إلى الآثار الإيجابية للإصلاحات الاقتصادية على صعيد التنمية فى فترة وجيزة، مؤكدًا أن السودان سيحقق فرصًا كبيرة، وأنه يزخر بثروة حيوانية كبيرة.
وأوضح نائب رئيس البنك الدولى لمنطقة شرق وجنوب إفريقيا، أن الموقع الجغرافى للسودان يؤهله للوصول إلى الأسواق الإقليمية، خاصة فى الشمال، بجانب إمكانياته الضخمة التى ستؤدى إلى تهيئة مناخ الإستثمار، داعيًا فى الوقت ذاته المجتمع الدولى إلى مواصلة دعم السودان، ومؤكدًا أن البنك الدولى يعمل على تعزيز بيئة الاستثمار فى السودان.
وقال غانم: "إننا نتطلع للمزيد من العمل مع الحكومة،" مشددًا على أهمية الشراكة مع البنك الدولى، وأن السودان استعاد عضويته الكاملة مع البنك، ومطالبًا المستثمرين باستغلال الفرص الماثلة والمتاحة فى السودان.
وكانت جلسات مؤتمر باريس لدعم الانتقال الديمقراطى فى السودان قد انطلقت صباح اليوم، إذ يهدف المؤتمر الى التطبيع الكامل للسودان مع المجتمع الدولى وتنوير المستثمرين الأجانب والقطاع الخاص والمصرفيين بالإصلاحات الاقتصادية التى تقوم بها حكومة السودان، بجانب إبراز فرص الاستثمار فى السودان فى القطاعين العام والخاص.
وأعلن وزير المالية الفرنسى برونو لومير، خلال المؤتمر، أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيعلن توفير 1.5 مليار دولار من فرنسا للسودان، كقرض تجسيرى لتسديد متأخرات السودان لصندوق النقد الدولى.
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