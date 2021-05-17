عاجل.. حماس تستهدف بحرية إسرائيلية قبالة غزة

جدة - نرمين السيد - وقالت كتائب القسام فى بيان: "استهدفنا بارجة إسرائيلية فى عرض البحر قبالة شواطئ غزة بدفعة من الصواريخ"، وسط استمرار القصف الإسرائيلى على قطاع غزة لليوم الثامن على التوالى.

وأقر الجيش الإسرائيلى باستهداف إحدى البارجات فى عرض البحر قبالة قطاع غزة، إلا أنه قال إنها لم تسفر عن أية إصابات.