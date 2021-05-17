عاجل.. إعصار مدمر يضرب الهند

جدة - نرمين السيد - وأفادت الأنباء بأن ستة على الأقل لقوا مصرعهم، بينما أجْلت السلطات عشرات الآلاف على مدى اليومين الماضيين تحت أمطار غزيرة تصاحب الإعصار - توكتاى.
وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن الإعصار يتكثف الآن قبل أن يتحول إلى "عاصفة إعصارية بالغة الشدة".
ويتزامن قدوم الإعصار توكتاى مع موجة ثانية مدمرة لفيروس كورونا عصفت بدورها بنظام الهند الصحى.
ومن المتوقع أن يتسبب الإعصار فى هبوط أرضى بولاية جوجارات مساء اليوم الإثنين، فى ظل رياح تبلغ سرعتها 160 كيلو مترا فى الساعة.
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