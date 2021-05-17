الولايات المتحدة تمنح تونس 500 مليون دولار لتمويل مشاريع

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير المالية التونس على الكعلى، اليوم الإثنين، أن الولايات المتحدة ستمنح بلاده 500 مليون دولار لتمويل مشاريع‬،‭ ‬وذلك‬ بالتزامن مع مفاوضات متقدمة مع تونس للحصول على ضمان قرض أمريكى.





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