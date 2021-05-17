الأمم المتحدة: نزوح أكثر من 100 ألف بسبب الإرهاب فى أفغانستان

جدة - نرمين السيد - كشفت بيانات الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، عن نزوح أكثر من 101 ألف شخص بسبب الصراع فى أفغانستان، وذلك منذ 1 يناير من العام الجارى 2021، ما يزيد كثيرًا عن أعداد النازحين خلال نفس الفترة من العام الماضى.





وفى بيان له، قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "أوتشا"، إن عمليات النزوح شملت 29 إقليمًا من إجمالى 34 إقليمًا فى أفغانستان، بأعداد لا تقل عن 14.764 أسرة، يمثل الأطفال والقصر دون الـ 18 عامًا نحو 60% منهم.

بينما شهد العام الماضى نزوح نحو 100 ألف حتى يوليو من العام، فى عمليات نزوح داخلية، ووصل جمالى النازحين إلى 400 ألف شخص بنهاية العام.

ووفقًا لبيانات مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، جاءت أعلى أعداد النازحين من الأفغان فى الأقاليم الشرقية والشمالية الشرقية من البلاد.

يأتى ذلك وسط احتدام الصراع بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان الإرهابية، التى تسعى للسيطرة على مناطق واسعة من البلاد، باستخدام التفجيرات العمليات المسلحة ضد المدنيين والجيش والشرطة الأفغانية.