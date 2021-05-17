وفى بيان له، قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "أوتشا"، إن عمليات النزوح شملت 29 إقليمًا من إجمالى 34 إقليمًا فى أفغانستان، بأعداد لا تقل عن 14.764 أسرة، يمثل الأطفال والقصر دون الـ 18 عامًا نحو 60% منهم.
بينما شهد العام الماضى نزوح نحو 100 ألف حتى يوليو من العام، فى عمليات نزوح داخلية، ووصل جمالى النازحين إلى 400 ألف شخص بنهاية العام.
ووفقًا لبيانات مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، جاءت أعلى أعداد النازحين من الأفغان فى الأقاليم الشرقية والشمالية الشرقية من البلاد.
يأتى ذلك وسط احتدام الصراع بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان الإرهابية، التى تسعى للسيطرة على مناطق واسعة من البلاد، باستخدام التفجيرات العمليات المسلحة ضد المدنيين والجيش والشرطة الأفغانية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأمم المتحدة: نزوح أكثر من 100 ألف بسبب الإرهاب فى أفغانستان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.