طريقة معرفة العنوان الوطني برقم الهوية الوطنية وكيفية إضافة أفراد للعنوان الوطني السعودي register.address.gov.sa

معرفة العنوان الوطني برقم الهوية الوطنية أصبحت ضمن أولويات الكثيرين في المملكة العربية السعودية للاستفادة بالخدمات التي توفرها المملكة لإضافة العنوان الوطني على خريطة لسهولة التواصل مع الجهات والمؤسسات الحكومية والأفراد، بالإضافة إلى التعرف على كافة الاتجاهات والعناوين الخاصة بالمؤسسات والمواطنين في المملكة لتعظيم الاستفادة بالتطورات التكنولوجية التي يمنحها العالم الرقمي.

معرفة العنوان الوطني برقم الهوية

ويوفر معرفة العنوان الوطني برقم الهوية وربطه في سجلات المؤسسات الحكومية في وصول الدعم لمستحقيه والاستعلامات والنشرات الحكومية بالإضافة إلى حصر مناطق التوزيع السكاني في كافة المدن بالمملكة العربية السعودية، وسهول الوصول إلى أماكن تقديم الخدمات سواء شراء احتياجات الأسر أو الخدمات الحكومية والخاصة بدون أي معوقات دون الحاجة لخرائط غير معتمدة.

وتضم قائمة الهيئات المستفيدة من العنوان الوطني في المملكة العربية السعودية جميع الأفراد والمقيمين على أراضي المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى جميع الجهات الحكومية والخاصة ومؤسساتها، وقطاع الأعمال والمؤسسات الحكومية والأهلية، حسبما أكد قرار مجلس الوزراء السعودي.

رابط الاستعلام عن العنوان الوطني برقم الهوية

ويرصد لكم موقع ثقفني رابط الاستعلام عن العنوان الوطني برقم الهوية الوطنية وخطوات معرفة الرقم الوطني بكل سهولة للاستفادة من كافة الخدمات التي توفرها الجهات الحكومية، عبر الخطوات التالية.

أولا: يتم تسجيل الدخول إلى موقع الاستعلام عن العنوان الوطني. ثانيا: قم كتابة رقم الهوية في الخانة المخصصة لذلك. ثالثا: سجل رقم الهاتف الذي قد سبق تسجيله على الموقع. رابعًا: اضغط على أيقونة التحقق من الهوية الوطنية. أخيرًا: ستظهر كافة التفاصيل الخاصة بالعنوان الوطني الخاصة بك والبيانات المسجلة في عنوانك الوطني مسبقا.

الدخول إلى موقع إضافة أفراد إلى العنوان الوطني

قم بتسجيل رقم الهوية الوطنية

اختر قائمة إضافة أفراد للعنوان الوطني

اكتب كافة معلومات الفرد المراد تسجيله.

تحديد العنوان المراد إضافة الفرد إليه.

الضغط على خيار حفظ البيانات.

إضافة الشخص المطلوب إلى الموقع الخاص بك.

خطوات إضافة أفراد في العنوان الوطني