أخبار اليمن : 7 نصائح للحفاظ على صحة الجسم في عيد الفطر

7 نصائح للحفاظ على صحة الجسم في عيد الفطريعاني بعض الأشخاص من الإصابة ببعض الحالات المرضية المزعجة خلال أيام عيد الفطر المبارك، وأبرزها الحموضة أو عسر الهضم، نتيجة تناول كميات كبيرة من الأطعمة المختلفة، وخاصة بعد تعود الجسم على الصيام.يستعرض "الكونسلتو" في السطور التالية، مجموعة من النصائح التي يجب اتباعها خلال عيد الفطر للحفاظ على صحة الجسم:

1- تجنب الوجبات الثقيلة يسبب تناول الوجبات التي تحتوي على نسب عالية من الدهون والسكر اضطرابات الجهاز الهضمي، نظرًا لأنها تستغرق وقتًا أطول لإتمام عملية هضمها، ما يؤدي للإصابة بعسر الهضم، وانتفاخ البطن، وحرقة المعدة، لذا، ينبغي عند العودة إلى عادات الأكل الطبيعية وانتهاء فترة الصيام بالبدء بتناول وجبات خفيفة وصحية.

2- تناول وجبات صغيرة بشكل متكرريمكن أن يسبب تناول كميات كبيرة من الأطعمة الثقيلة دفعة واحدة مشاكل في المعدة، وكلما كبرت الوجبة، كلما استغرقت وقتًا أطول لهضمها، لذا ينصح بتناول وجبات صغيرة بشكل متكرر، والتي يسهل هضمها، ما يساعد على تحفيز عملية التمثيل الغذائي.ويراعى أن تتراوح الفترة الزمنية بين الوجبة والأخرى من 3-4 ساعات.

3- اختر الأطعمة الصحيةينصح بتقليل الكميات المتناولة من الأطعمة الدهنية، إضافة إلى تجنب تناول كميات كبيرة من الحليب المكثف، مع مراعاة استبدال السكريات بالفواكه الطازجة أو المجففة.

4- قلل من استهلاك الملح يمكن استبدال الملح بالأعشاب والتوابل التي تضفى نكهة مميزة على الأطعمة، مثل البقدونس والزعتر وإكليل الجبل ومسحوق الكزبرة والفلفل وعصير الليمون، والتي تمتاز بغناها بمضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن والزيوت الصحية، وبعضها أيضًا له خصائص مضادة للبكتيريا، ما يجعلها بديلًا صحيًا للملح.

5- ممارسة الرياضة تساعد ممارسة الرياضة على منح الشعور بالسعادة والاسترخاء، من خلال تحفيز إفراز الهرمونات المسؤولة عن الشعور بالسعادة، والتي تؤثر بشكل إيجابي على الحالة المزاجية للشخص، وتساعد أيضًا في إدارة شهيته.

6- الحفاظ على مستويات السكر يتسبب الإفراط في تناول الكحك والبسكويت وغيره من الأطعمة الغنية بالسكريات، والتي يعتاد الأشخاص على تناولها في عيد الفطر المبارك في ارتفاع نسبة السكر بالدم، لذا، ينصح بتناول كميات معتدلة منها، مع مراعاة استشارة مرضى السكري للطبيب المختص قبل تناولها.

7- الإكثار من شرب المياه ينبغي الحفاظ علي بقاء الجسم رطبًا بشكل دائم، لذا، ينصح بالحرص على تناول كميات مناسبة من المياه، الذي يساعد على منح الشعور بالانتعاش والحيوية على مدار اليوم.