بعد انقطاع 7 سنوات.. الخطوط التونسية تستأنف رحلاتها إلى ليبيا

جدة - نرمين السيد - وفى بيان رسمى، أعلنت الخطوط التونسية الوطنية برمجة رحلات من مطار قرطاج الدولى نحو مطار معيتيقة فى طرابلس، بدءًا من اليوم، وذلك بعد تأجيل استئناف الرحلات الذى كان مقررًا فى 27 أبريل الماضى، بسبب ضعف الحجوزات وتفشى وباء كورونا.

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