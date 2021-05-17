بـ735 مليون دولار.. إدارة بايدن توافق على صفقة أسلحة دقيقة لـ إسرائيل

جدة - نرمين السيد - أعلنت إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن، الكونجرس، اليوم الإثنين، بقرارها بيع أسلحة دقيقة التصويب لإسرائيل فى الخامس من مايو الجارى، حسبما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، نقلاً عن 3 من المطلعين على هذه الصفقة.





وفى تصريحات لـ "واشنطن بوست"، أكد المتحدث باسم لجنة الشؤون الخارجية بالكونجرس، مسألة التوصل إلى اتفاق ستقوم بموجبه شركة "بوينج" بتزويد إسرائيل بأسلحة بقيمة 735 مليون دولار، حسبما نقلت وكالة "بلومبرج" الإخبارية.

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