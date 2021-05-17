الاتحاد الأوروبى يدعو لوقف التصعيد بين الإسرائيليين والفلسطينيين

جدة - نرمين السيد - قال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية بيتر ستانو، إن "العقوبات ليست مطروحة على الطاولة بعد، حيث تستخدم هذه الوسيلة عندما تفشل جميع الإجراءات الأخرى".

وأضاف ستانو "نشهد تصعيدًا مقلقًا للعنف، وتكلفة للأرواح معظمهم من المدنيين الأبرياء. لذا فإن الأولوية الآن هى وقف التصعيد حتى لا يكون هناك المزيد من الدمار".

ودعا إلى استئناف العملية السياسية والحوار بين الطرفين، مؤكدا أنه لم يتم طرح العقوبات كوسيلة لحزم الأمر.