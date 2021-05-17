وزير الخارجية الأمريكى: نعمل خلف الكواليس لإنهاء العنف فى الشرق الأوسط

جدة - نرمين السيد - وأعرب وزير الخارجية الأمريكى عن قلق الولايات المتحدة الشديد، من تصاعد العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين، داعيا جميع الأطراف لتجنب استهداف المدنيين. وكرر بلينكن أن إسرائيل عليها عبء إضافى فى بذل كل الجهود لتفادى سقوط ضحايا مدنيين، وفقا لقناة "سكاى نيوز" الإخبارية.

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