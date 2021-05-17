الصليب الأحمر يدعو لتسهيل وصول المساعدات إلى غزة

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة الأنباء الإسبانية "إفى"، قال بيان للمدير العام للصليب الأحمر، روبرت ماردينى: "ليس هناك وقت لإضاعته، ندعو كافة الأطراف للتعاون فى حماية المدنيين، وخفض العنف، والسماح لنا بالمساعدة".
وأشارت اللجنة الدولية إلى أن الوصول إلى المستشفيات والأماكن الحيوية الأخرى بات معقدًا لسكان غزة بسبب الغارات الجوية المستمرة، بعد تدمير عدد من الطرق والمبانى.
كما ندد ماردينى فى بيانه، بحدة النزاع فى غزة، قائلاً: "شىء لم نشهده من قبل، الغارات الجوية التى لا تتوقف فى قطاع غزة ذى الكثافة السكانية المرتفعة، والصواريخ التى تطال كبرى المدن فى إسرائيل. نتيجة لذلك يموت الأطفال فى الجانبين".
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